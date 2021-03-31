https://ria.ru/20210331/pushkov-1603658670.html

Матвиенко назвала странным выбор песни для "Евровидения"

Матвиенко назвала странным выбор песни для "Евровидения"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "бредом" текст песни певицы Манижи "Russian woman", которая будет представлять Россию на "Евровидении" в... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:27

2021-03-31T16:27

2021-03-31T18:46

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "бредом" текст песни певицы Манижи "Russian woman", которая будет представлять Россию на "Евровидении" в этом году.Председатель верхней палаты российского парламента поручила сенатору Елене Афанасьевой запросить у Первого канала информацию, как проходил отбор исполнителя.Вопрос о том, как выбирали представителя России для "Евровидения" подняла Афанасьева. Она заявила, что "многих россиян удивил выбор исполнительницы", ее внешность и песня."Смысл в песне отсутствует, не понятно, что это за "афроамериканские танцы", — пояснила член комитета по международным делам.Афанасьева считает, что необходимо разобраться, каких ценностей придерживается исполнитель, представляющий Россию. По ее словам, о русской душе всегда пели великие певицы, такие как Людмила Зыкина.Негативно о песне "Russian woman" высказался также сенатор и телеведущий Алексей Пушков."Слова бессмысленные, образ русской женщины выглядит как троллинг. Высказано мнение, что с этой песней можно "понравиться только фрикам", — написал он в Telegram-канале.Политик добавил, что в Совете Федерации предложили "хотя бы сменить название песни", чтобы песня не вызывала "недоумение и даже возмущение в регионах".В пресс-службе Первого канала уже заявили, что готовы предоставить данные о зрительском голосовании на отборе представителя России на международный конкурс. Евровидение пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

https://ria.ru/20210324/flag-1602570089.html

https://ria.ru/20210318/manizha-1601791920.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, валентина матвиенко, совет федерации рф, алексей пушков