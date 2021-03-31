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Шоубиз
https://ria.ru/20210331/pushkov-1603658670.html
Матвиенко назвала странным выбор песни для "Евровидения"
Матвиенко назвала странным выбор песни для "Евровидения"
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "бредом" текст песни певицы Манижи "Russian woman", которая будет представлять Россию на "Евровидении" в... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:27
2021-03-31T18:46
шоубиз
новости культуры
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
валентина матвиенко
совет федерации рф
алексей пушков
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "бредом" текст песни певицы Манижи "Russian woman", которая будет представлять Россию на "Евровидении" в этом году.Председатель верхней палаты российского парламента поручила сенатору Елене Афанасьевой запросить у Первого канала информацию, как проходил отбор исполнителя.Вопрос о том, как выбирали представителя России для "Евровидения" подняла Афанасьева. Она заявила, что "многих россиян удивил выбор исполнительницы", ее внешность и песня."Смысл в песне отсутствует, не понятно, что это за "афроамериканские танцы", — пояснила член комитета по международным делам.Афанасьева считает, что необходимо разобраться, каких ценностей придерживается исполнитель, представляющий Россию. По ее словам, о русской душе всегда пели великие певицы, такие как Людмила Зыкина.Негативно о песне "Russian woman" высказался также сенатор и телеведущий Алексей Пушков."Слова бессмысленные, образ русской женщины выглядит как троллинг. Высказано мнение, что с этой песней можно "понравиться только фрикам", — написал он в Telegram-канале.Политик добавил, что в Совете Федерации предложили "хотя бы сменить название песни", чтобы песня не вызывала "недоумение и даже возмущение в регионах".В пресс-службе Первого канала уже заявили, что готовы предоставить данные о зрительском голосовании на отборе представителя России на международный конкурс. Евровидение пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
https://ria.ru/20210324/flag-1602570089.html
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новости культуры, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, валентина матвиенко, совет федерации рф, алексей пушков

Матвиенко назвала странным выбор песни для "Евровидения"

16:27 31.03.2021 (обновлено: 18:46 31.03.2021)
 
© Eurovision Song ContestКадр видео Manizha - Russian Woman
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Eurovision Song Contest
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "бредом" текст песни певицы Манижи "Russian woman", которая будет представлять Россию на "Евровидении" в этом году.
"Кто не знаком с песней, рекомендую ознакомиться. Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это", — заявила она.
Председатель верхней палаты российского парламента поручила сенатору Елене Афанасьевой запросить у Первого канала информацию, как проходил отбор исполнителя.
Вопрос о том, как выбирали представителя России для "Евровидения" подняла Афанасьева. Она заявила, что "многих россиян удивил выбор исполнительницы", ее внешность и песня.
"Смысл в песне отсутствует, не понятно, что это за "афроамериканские танцы", — пояснила член комитета по международным делам.
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Афанасьева считает, что необходимо разобраться, каких ценностей придерживается исполнитель, представляющий Россию. По ее словам, о русской душе всегда пели великие певицы, такие как Людмила Зыкина.
Негативно о песне "Russian woman" высказался также сенатор и телеведущий Алексей Пушков.
"Слова бессмысленные, образ русской женщины выглядит как троллинг. Высказано мнение, что с этой песней можно "понравиться только фрикам", — написал он в Telegram-канале.
Политик добавил, что в Совете Федерации предложили "хотя бы сменить название песни", чтобы песня не вызывала "недоумение и даже возмущение в регионах".
В пресс-службе Первого канала уже заявили, что готовы предоставить данные о зрительском голосовании на отборе представителя России на международный конкурс.
Евровидение пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
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ШоубизНовости культурыManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФАлексей Пушков
 
 
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