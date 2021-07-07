https://ria.ru/20210707/manukyan-1740266038.html

Давид Манукян стал ведущим шоу на "МУЗ-ТВ"

Давид Манукян стал ведущим шоу на "МУЗ-ТВ" - РИА Новости, 07.07.2021

Давид Манукян стал ведущим шоу на "МУЗ-ТВ"

Блогер и музыкант Давид Манукян (Dava) будет вести еженедельную передачу "TikTok-чарт" на "МУЗ-ТВ", сообщили в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:51

2021-07-07T14:51

2021-07-07T14:53

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давид манукян (dava)

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Блогер и музыкант Давид Манукян (Dava) будет вести еженедельную передачу "TikTok-чарт" на "МУЗ-ТВ", сообщили в пресс-службе телеканала. Давид, на которого подписано почти 11 миллионов человек в TikTok, будет рассказывать о последних трендах на этой платформе: челленджах, музыкальных новинках и многом другом. Ранее шоу вели Даня Милохин, Катя Адушкина, Роман Каграманов и Mia Boyka. По словам блогера, он очень рад стать частью команды "МУЗ-ТВ", так как с детства следил за проектами канала и "мечтал оказаться в телевизоре". "TikTok-чарт" выходит по средам в 19:00 на "МУЗ-ТВ". Ранее Давид Манукян на какое-то время пропадал из соцсетей. Позже он записал в сторис и рассказал, что у него есть проблемы со здоровьем. Решать их блогер планирует с помощью работы. По мнению бывшего бойфренда Ольги Бузовой, "это лучшая терапия от плохого самочувствия".

https://ria.ru/20210609/manukyan-1736351697.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, давид манукян (dava), tiktok, шоу-бизнес, муз-тв (телеканал), филипп киркоров, ольга бузова