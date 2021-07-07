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Давид Манукян стал ведущим шоу на "МУЗ-ТВ"
Давид Манукян стал ведущим шоу на "МУЗ-ТВ" - РИА Новости, 07.07.2021
Давид Манукян стал ведущим шоу на "МУЗ-ТВ"
Блогер и музыкант Давид Манукян (Dava) будет вести еженедельную передачу "TikTok-чарт" на "МУЗ-ТВ", сообщили в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:51
2021-07-07T14:51
2021-07-07T14:53
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шоубиз
давид манукян (dava)
tiktok
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филипп киркоров
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Блогер и музыкант Давид Манукян (Dava) будет вести еженедельную передачу "TikTok-чарт" на "МУЗ-ТВ", сообщили в пресс-службе телеканала. Давид, на которого подписано почти 11 миллионов человек в TikTok, будет рассказывать о последних трендах на этой платформе: челленджах, музыкальных новинках и многом другом. Ранее шоу вели Даня Милохин, Катя Адушкина, Роман Каграманов и Mia Boyka. По словам блогера, он очень рад стать частью команды "МУЗ-ТВ", так как с детства следил за проектами канала и "мечтал оказаться в телевизоре". "TikTok-чарт" выходит по средам в 19:00 на "МУЗ-ТВ". Ранее Давид Манукян на какое-то время пропадал из соцсетей. Позже он записал в сторис и рассказал, что у него есть проблемы со здоровьем. Решать их блогер планирует с помощью работы. По мнению бывшего бойфренда Ольги Бузовой, "это лучшая терапия от плохого самочувствия".
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новости культуры, давид манукян (dava), tiktok, шоу-бизнес, муз-тв (телеканал), филипп киркоров, ольга бузова
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Блогер и музыкант Давид Манукян (Dava) будет вести еженедельную передачу "TikTok-чарт" на "МУЗ-ТВ", сообщили в пресс-службе телеканала.
Давид, на которого подписано почти 11 миллионов человек в TikTok, будет рассказывать о последних трендах на этой платформе: челленджах, музыкальных новинках и многом другом. Ранее шоу вели Даня Милохин, Катя Адушкина, Роман Каграманов и Mia Boyka.
По словам блогера, он очень рад стать частью команды "МУЗ-ТВ", так как с детства следил за проектами канала и "мечтал оказаться в телевизоре".
"Надеюсь, на этом не остановлюсь, и когда-то у меня будет целое шоу на "МУЗ-ТВ". На съемках мне, конечно, помогает опыт в TikTok и Instagram, потому что до того, как я начал снимать ролики и stories, я был застенчивым и стеснительным, боялся камеры. Но потом понял главный секрет — быть самим собой", — поделился впечатлениями о предстоящей работе Давид.
"TikTok-чарт" выходит по средам в 19:00 на "МУЗ-ТВ".
Ранее Давид Манукян на какое-то время пропадал из соцсетей. Позже он записал в сторис и рассказал, что у него есть проблемы со здоровьем. Решать их блогер планирует с помощью работы. По мнению бывшего бойфренда Ольги Бузовой, "это лучшая терапия от плохого самочувствия".