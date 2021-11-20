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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211120/kirkorov-1759948905.html
Киркоров высказался о "свадьбе" с Давой после штрафа за гей-пропаганду
Киркоров высказался о "свадьбе" с Давой после штрафа за гей-пропаганду - РИА Новости, 20.11.2021
Киркоров высказался о "свадьбе" с Давой после штрафа за гей-пропаганду
Филипп Киркоров прокомментировал свой перформанс на премии Муз-ТВ, который повлек за собой громкий скандал. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T13:54
2021-11-20T13:54
шоубиз
филипп киркоров
муз-тв (премия)
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Филипп Киркоров прокомментировал свой перформанс на премии Муз-ТВ, который повлек за собой громкий скандал.В июне 2021 Киркоров приехал на вручение премии "Муз-ТВ" с Давой (Давид Манукян) и компанией полуобнаженных мужчин. Артисты вели себя как пара, что дало повод интерпретировать такое появление на ковровой дорожке как гей-свадьбу. Роскомнадзор усмотрел в их действиях "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" и составил протокол.Теперь канал на решению суда должен заплатить штраф в миллион рублей.
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филипп киркоров, муз-тв (премия), муз-тв (телеканал), давид манукян (dava)
13:54 20.11.2021
 
Киркоров высказался о "свадьбе" с Давой после штрафа за гей-пропаганду

Киркоров оценил свой перформанс с Давой на премии "Муз-ТВ" после штрафа за гей-пропаганду

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Филипп Киркоров прокомментировал свой перформанс на премии Муз-ТВ, который повлек за собой громкий скандал.

"Красные дорожки всегда были для шоу. Это было просто шоу. Провожали нас именно по одежке, любим за суть. Все это это фантик. Конфетка настоящая перед вами", — заявил король эстрады на концерте, посвященном дню рождения "Муз-ТВ", передает корреспондент РИА Новости.

В июне 2021 Киркоров приехал на вручение премии "Муз-ТВ" с Давой (Давид Манукян) и компанией полуобнаженных мужчин. Артисты вели себя как пара, что дало повод интерпретировать такое появление на ковровой дорожке как гей-свадьбу.
Роскомнадзор усмотрел в их действиях "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" и составил протокол.
Теперь канал на решению суда должен заплатить штраф в миллион рублей.
Участники ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света
5 июня, 15:56Шоубиз
"Гей-свадьба" Киркорова и бунт Моргенштерна: премия "Муз-ТВ" в Москве
 
ШоубизФилипп КиркоровМуз-ТВ (премия)Муз-ТВ (телеканал)Давид Манукян (Dava)
 
 
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