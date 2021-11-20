https://ria.ru/20211120/kirkorov-1759948905.html
Киркоров высказался о "свадьбе" с Давой после штрафа за гей-пропаганду
Киркоров высказался о "свадьбе" с Давой после штрафа за гей-пропаганду - РИА Новости, 20.11.2021
Киркоров высказался о "свадьбе" с Давой после штрафа за гей-пропаганду
Филипп Киркоров прокомментировал свой перформанс на премии Муз-ТВ, который повлек за собой громкий скандал. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T13:54
2021-11-20T13:54
2021-11-20T13:54
шоубиз
филипп киркоров
муз-тв (премия)
муз-тв (телеканал)
давид манукян (dava)
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Филипп Киркоров прокомментировал свой перформанс на премии Муз-ТВ, который повлек за собой громкий скандал.В июне 2021 Киркоров приехал на вручение премии "Муз-ТВ" с Давой (Давид Манукян) и компанией полуобнаженных мужчин. Артисты вели себя как пара, что дало повод интерпретировать такое появление на ковровой дорожке как гей-свадьбу. Роскомнадзор усмотрел в их действиях "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" и составил протокол.Теперь канал на решению суда должен заплатить штраф в миллион рублей.
https://ria.ru/20210605/premiya-1735798586.html
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филипп киркоров, муз-тв (премия), муз-тв (телеканал), давид манукян (dava)
Киркоров высказался о "свадьбе" с Давой после штрафа за гей-пропаганду
Киркоров оценил свой перформанс с Давой на премии "Муз-ТВ" после штрафа за гей-пропаганду