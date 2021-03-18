https://ria.ru/20210318/manizha-1601791920.html

СК попросили проверить песню Манижи для Евровидения

СК попросили проверить песню Манижи для Евровидения

Следственный комитет России получил обращение общественников с просьбой проверить текст песни певицы Манижи, сообщила РИА Новости в четверг официальный... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T12:34

2021-03-18T12:34

2021-03-18T12:39

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

происшествия

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Следственный комитет России получил обращение общественников с просьбой проверить текст песни певицы Манижи, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Манижа – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. Победа Манижи на национальном отборе на "Евровидение-2021" c песней Russian Woman вызвала большой резонанс: ее раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.К главе Следственного комитета Александру Бастрыкину ранее обратилась редакция издания "Ветеранские вести", посчитавшая сценический номер Манижи в песне Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России.

https://ria.ru/20210317/manizha-1601684010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

manizha (манижа сангин), евровидение-2021, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия