https://ria.ru/20210318/manizha-1601791920.html
СК попросили проверить песню Манижи для Евровидения
СК попросили проверить песню Манижи для Евровидения
Следственный комитет России получил обращение общественников с просьбой проверить текст песни певицы Манижи, сообщила РИА Новости в четверг официальный... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:34
2021-03-18T12:34
2021-03-18T12:39
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Следственный комитет России получил обращение общественников с просьбой проверить текст песни певицы Манижи, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Манижа – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. Победа Манижи на национальном отборе на "Евровидение-2021" c песней Russian Woman вызвала большой резонанс: ее раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.К главе Следственного комитета Александру Бастрыкину ранее обратилась редакция издания "Ветеранские вести", посчитавшая сценический номер Манижи в песне Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России.
https://ria.ru/20210317/manizha-1601684010.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия