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СК попросили проверить песню Манижи для Евровидения
СК попросили проверить песню Манижи для Евровидения
Следственный комитет России получил обращение общественников с просьбой проверить текст песни певицы Манижи, сообщила РИА Новости в четверг официальный... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:34
2021-03-18T12:39
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Следственный комитет России получил обращение общественников с просьбой проверить текст песни певицы Манижи, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Манижа – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. Победа Манижи на национальном отборе на "Евровидение-2021" c песней Russian Woman вызвала большой резонанс: ее раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.К главе Следственного комитета Александру Бастрыкину ранее обратилась редакция издания "Ветеранские вести", посчитавшая сценический номер Манижи в песне Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России.
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия

СК попросили проверить песню Манижи для Евровидения

12:34 18.03.2021 (обновлено: 12:39 18.03.2021)
 
© Eurovision Song ContestКадр видео Manizha - Russian Woman
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Eurovision Song Contest
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Следственный комитет России получил обращение общественников с просьбой проверить текст песни певицы Манижи, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Манижа – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. Победа Манижи на национальном отборе на "Евровидение-2021" c песней Russian Woman вызвала большой резонанс: ее раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.
"В Следственный комитет поступило обращение общественной организации с просьбой проверить слова из песни певицы Манижи на возможные противоправные высказывания. Обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке", - сказала Петренко, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
К главе Следственного комитета Александру Бастрыкину ранее обратилась редакция издания "Ветеранские вести", посчитавшая сценический номер Манижи в песне Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России.
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Manizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
 
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