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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210619/maksim-1737683644.html
Певицу МакSим ввели в искусственную кому
Певицу МакSим ввели в искусственную кому - РИА Новости, 19.06.2021
Певицу МакSим ввели в искусственную кому
Певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, сообщила РИА Новости представитель артистки. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T13:17
2021-06-19T15:06
шоубиз
коронавирус в россии
россия
макsим (марина абросимова)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, сообщила РИА Новости представитель артистки.Собеседница агентства уточнила, что у певицы диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией."То есть насыщение кислородом в крови достаточно низкое. На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести ее в кому", — пояснила представительница певицы.Она добавила, что МакSим пробудет в коме предположительно несколько дней."Врач дает достаточно позитивный прогноз, то есть это вынужденно было сделано для того, чтобы не возникло кислородного голодания, поэтому сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить легкие, соответственно, постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение", — заключила собеседница агентства.
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коронавирус в россии, россия, макsим (марина абросимова), шоу-бизнес
Певицу МакSим ввели в искусственную кому
13:17 19.06.2021 (обновлено: 15:06 19.06.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим

Певицу МакSим ввели в искусственную кому из-за низкого насыщения крови кислородом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, сообщила РИА Новости представитель артистки.

"Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно", — добавила она.

Собеседница агентства уточнила, что у певицы диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией.
"То есть насыщение кислородом в крови достаточно низкое. На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести ее в кому", — пояснила представительница певицы.
Она добавила, что МакSим пробудет в коме предположительно несколько дней.
"Врач дает достаточно позитивный прогноз, то есть это вынужденно было сделано для того, чтобы не возникло кислородного голодания, поэтому сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить легкие, соответственно, постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение", — заключила собеседница агентства.
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