https://ria.ru/20211213/omikron-1763087735.html

Путешествуем безопасно: как "омикрон" повлиял на туризм и что снизит риски

Путешествуем безопасно: как "омикрон" повлиял на туризм и что снизит риски - РИА Новости, 13.12.2021

Путешествуем безопасно: как "омикрон" повлиял на туризм и что снизит риски

"Вариантов вируса будет еще много. Заболеют все, кто не вакцинировался. Порядок действий с новыми штаммами един", — утверждает врач-дезинфектолог. Израиль для... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T08:00

2021-12-13T08:00

2021-12-13T07:58

туризм

туризм

карантин

вакцинация

израиль

индия

япония

ботсвана

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Светлана Баева. "Вариантов вируса будет еще много. Заболеют все, кто не вакцинировался. Порядок действий с новыми штаммами един", — утверждает врач-дезинфектолог. Израиль для привитых "Спутником V" не открылся, авиасообщение снова затруднено, после возвращения из ряда стран россияне отправляются в обсерваторы. О том, как "омикрон" повлиял на туризм и новогодние путешествия, — в материале РИА Новости.Из самолета — в обсерватор"С прибывшего из ЮАР борта людей направляют на госпитализацию", — говорит друг одной из вернувшихся туристок. "Борьба за право лететь любой авиакомпанией становилась проигранной битвой. Примерно в четыре часа дня мы сдались. Позвонили друзьям, которые приютили нас у себя дома", — рассказывает Ник Массиа, пытавшийся покинуть ЮАР.Большинству россиян все же это удалось, но они сейчас в обсерваторе. Еще 2 декабря главный санитарный врач России Анна Попова сообщила о двухнедельном карантине для тех, кто возвращается из этой страны и соседних государств, где обнаружили омикрон-вариант коронавируса. По решению властей, как информирует Russian.rt, туристы должны провести 14 дней в пансионате "Восход" в окрестностях Сергиева Посада. Некоторые протестовали и отказывались покидать воздушную гавань.Прибывшие приводят истории попутчиков, выбиравшихся из ЮАР через третьи страны, где не было заражений "омикроном", — соответственно, их и не проверяли."Омикрон" в России и миреВариант SARS-CoV-2 B.1.1.529 выявили в Ботсване и ЮАР. Всемирная организация здравоохранения признала его вызывающим озабоченность и присвоила название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться им могут и переболевшие, и вакцинированные.На момент подготовки материала заражение новым штаммом подтвердилось у двух российских туристов, вернувшихся из-за границы. В других странах статистика хуже, в основном пока речь идет о завозных случаях. Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид предположил, что инфицированных "омикроном" в стране к концу месяца может быть больше миллиона. С 7 декабря там требуют ПЦР или экспресс-тесты на антигены, сделанные не позднее 48 часов назад, у всех путешественников старше 12 лет.Израиль, планировавший открыться для вакцинированных россиян 1 декабря, до 23 числа запретил въезд любым иностранцам.В Тунисе сократили срок действия обязательного ПЦР-теста для туристов, прибывающих в страну, с 72 до 48 часов.Министерство транспорта Японии обратилось с просьбой прекратить бронирования на рейсы с прилетом из-за границы до конца декабря.В Индии продлили запрет на регулярные международные рейсы до 31 января 2022 года.На Кипре с 6 декабря до 10 января все прибывшие на остров через аэропорты должны пройти ПЦР-тест за 15 евро.Ограничения вводят и в других странах, но большинство открытых для россиян пока спокойно принимают туристов.Испугались ли туристыПо словам туроператоров и билетных агрегаторов, люди ведут себя осторожнее, но от путешествий не отказываются. По-прежнему активно бронируют Египет.Представители компаний PEGAS Touristik, ANEX Tour, TEZ Tour и CoralTravel отметили, что особенно быстро раскупают билеты на новогодние праздники. У некоторых Египет уже возглавил топ продаж, а наибольшая загрузка на рейсах — с 29 декабря по 2 января.Правда, в "Интуристе" все же признали, что клиенты опасаются дополнительных ограничений по выездным направлениям и это отражается на спросе."ЮАР входила в топ самых востребованных у россиян стран для зимовки вместе с Таиландом, Шри-Ланкой, Турцией, Египтом, Грузией, ОАЭ, Индонезией, Мексикой и Бразилией. Теперь интерес к направлению значительно упал, — уточнила представитель агрегатора Aviasales Светлана Лихачева. — С 25 ноября по 9 декабря спрос на ЮАР был на 68 процентов меньше, чем с 10 по 24 ноября. Зато повысилась популярность Мальдив и Греции (плюс 54 и 61 процент соответственно)".Управляющий директор компании Biletix.ru Александр Мишин считает, что пока "омикрон" не особо повлиял на туризм. "Может быть, это коснулось только тех, кто собирался в страны, которые ввели ограничения, но таких очень мало", — говорит он.Наденьте маску, сделайте прививкуПонятно, что от поездок люди не откажутся, тем более впереди новогодние каникулы. И это небезопасно. Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов даже предложил запретить невакцинированным зарубежные путешествия."Они заражаются в этих странах, привозят к нам сюда, и пока заболевание развивается, они успевают его передать. Так что давайте этот путь перекроем. Это же так просто — вакцинироваться и лететь", — сказал он."В транспорте, особенно дальнемагистральном, вы зависите от соседа. Если он болен и у него катаральные проявления, шансы не заразиться невелики, — предупреждает врач-дезинфектолог, директор по качеству компании "Добролов" и эксперт по профилактике коронавируса Николай Дубинин.— Маски и респиратор, конечно, помогут".По его словам, главная защита — вакцинация. "Теоретически новые подвиды коронавируса способны ускользать от иммунного ответа, — уточняет врач. — Но это не доказано, пока для "омикрона" количественных оценок нет. Ничего нового не придумали, кроме дезинфекции воздуха в замкнутом помещении при помощи рециркуляторов — бактерицидных ламп. Однако на транспорте их ставят редко".Стоит ли воздержаться от поездок, каждый решает сам. Но в любом случае лучше не пренебрегать всеми возможными способами защиты, иначе есть шанс и в России реализовать сценарий главы британского Минздрава.

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https://ria.ru/20211205/yuar-1762253298.html

https://ria.ru/20211201/izrail-1761561059.html

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https://ria.ru/20211208/koronavirus-1762705014.html

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