https://ria.ru/20211202/karantin-1761842731.html

Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ряда стран Африки

Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ряда стран Африки - РИА Новости, 02.12.2021

Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ряда стран Африки

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о двухнедельном карантине из-за омикрон-варианта коронавируса для тех, кто прибывает из ЮАР и соседних стран. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:41

2021-12-02T15:41

2021-12-02T15:55

распространение коронавируса

юар

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

здоровье - общество

анна попова

россия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о двухнедельном карантине из-за омикрон-варианта коронавируса для тех, кто прибывает из ЮАР и соседних стран."Таких людей совсем немного. По данным Ростуризма и нашего министерства иностранных дел, это несколько сотен, находящихся в ЮАР", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".О новом штамме SARS-CoV-2 B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.ЕС и другие государства, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.

https://ria.ru/20211202/omikron-1761828322.html

юар

россия

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