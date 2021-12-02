https://ria.ru/20211202/karantin-1761842731.html
Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ряда стран Африки
Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ряда стран Африки - РИА Новости, 02.12.2021
Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ряда стран Африки
Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о двухнедельном карантине из-за омикрон-варианта коронавируса для тех, кто прибывает из ЮАР и соседних стран. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:41
2021-12-02T15:41
2021-12-02T15:55
распространение коронавируса
юар
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
здоровье - общество
анна попова
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о двухнедельном карантине из-за омикрон-варианта коронавируса для тех, кто прибывает из ЮАР и соседних стран."Таких людей совсем немного. По данным Ростуризма и нашего министерства иностранных дел, это несколько сотен, находящихся в ЮАР", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".О новом штамме SARS-CoV-2 B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.ЕС и другие государства, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.
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юар, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
15:41 02.12.2021 (обновлено: 15:55 02.12.2021)
Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ряда стран Африки
Попова: Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран