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Туризм
https://ria.ru/20211210/izrail-1763089820.html
В Израиле продлили карантинные ограничения для граждан и туристов
В Израиле продлили карантинные ограничения для граждан и туристов - РИА Новости, 10.12.2021
В Израиле продлили карантинные ограничения для граждан и туристов
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц приняли решение о продлении на десять дней ограничений, действующих в... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:20
2021-12-10T13:20
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц приняли решение о продлении на десять дней ограничений, действующих в международном аэропорту имени Бен-Гуриона до полуночи 12 декабря, сообщала канцелярия главы правительства.Предполагается, что обязательная самоизоляция для вернувшихся в Израиль привитых и невакцинированных граждан, будет продлена после одобрения комиссией кнессета по здравоохранению.На утверждение законодательной комиссии будет представлена инструкция об обязательном прохождении карантина в спецотелях для вернувшихся из стран "красного" списка. Отмечается, что в ближайшие дни чиновники обсудят введение дополнительных ограничений и стимулов для вакцинации.С 29 ноября возвращающиеся из-за границы израильтяне обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и пройти карантин, по выходу из которого необходимо сделать еще одну проверку на коронавирус. Для переболевших и вакцинированных карантин продолжается трое суток, для непривитых — семь дней в случае негативного повторного теста и 14 дней — без него.Израильтянам, вернувшимся из африканских стран, определенных как "красные" (с высоким уровнем заболеваемости, сейчас к этой категории отнесены почти все страны континента), придется проходить карантин в специализированных отелях.Запрет на въезд в Израиль иностранных туристов продлен до 23 декабря, сообщает Haaretz. В это время зарубежные гости смогут посещать страну только при наличии разрешения от специальной комиссии.
https://ria.ru/20210828/evreyskayakukhnya-1747173370.html
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израиль, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, туристы
13:20 10.12.2021
 
В Израиле продлили карантинные ограничения для граждан и туристов

Израиль продлевает карантин для прибывших из-за рубежа граждан и запрет на въезд туристов

© Depositphotos / EnginKorkmazТель-Авив
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Depositphotos / EnginKorkmaz
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц приняли решение о продлении на десять дней ограничений, действующих в международном аэропорту имени Бен-Гуриона до полуночи 12 декабря, сообщала канцелярия главы правительства.
Предполагается, что обязательная самоизоляция для вернувшихся в Израиль привитых и невакцинированных граждан, будет продлена после одобрения комиссией кнессета по здравоохранению.
На утверждение законодательной комиссии будет представлена инструкция об обязательном прохождении карантина в спецотелях для вернувшихся из стран "красного" списка. Отмечается, что в ближайшие дни чиновники обсудят введение дополнительных ограничений и стимулов для вакцинации.
С 29 ноября возвращающиеся из-за границы израильтяне обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и пройти карантин, по выходу из которого необходимо сделать еще одну проверку на коронавирус. Для переболевших и вакцинированных карантин продолжается трое суток, для непривитых — семь дней в случае негативного повторного теста и 14 дней — без него.
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Израильтянам, вернувшимся из африканских стран, определенных как "красные" (с высоким уровнем заболеваемости, сейчас к этой категории отнесены почти все страны континента), придется проходить карантин в специализированных отелях.
Запрет на въезд в Израиль иностранных туристов продлен до 23 декабря, сообщает Haaretz. В это время зарубежные гости смогут посещать страну только при наличии разрешения от специальной комиссии.
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