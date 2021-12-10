https://ria.ru/20211210/izrail-1763089820.html

В Израиле продлили карантинные ограничения для граждан и туристов

В Израиле продлили карантинные ограничения для граждан и туристов - РИА Новости, 10.12.2021

В Израиле продлили карантинные ограничения для граждан и туристов

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц приняли решение о продлении на десять дней ограничений, действующих в... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:20

2021-12-10T13:20

2021-12-10T13:20

туризм

израиль

новости - туризм

туризм

коронавирус covid-19

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/72/1560067252_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_920647978d66596d5f5c4784a616d0dc.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц приняли решение о продлении на десять дней ограничений, действующих в международном аэропорту имени Бен-Гуриона до полуночи 12 декабря, сообщала канцелярия главы правительства.Предполагается, что обязательная самоизоляция для вернувшихся в Израиль привитых и невакцинированных граждан, будет продлена после одобрения комиссией кнессета по здравоохранению.На утверждение законодательной комиссии будет представлена инструкция об обязательном прохождении карантина в спецотелях для вернувшихся из стран "красного" списка. Отмечается, что в ближайшие дни чиновники обсудят введение дополнительных ограничений и стимулов для вакцинации.С 29 ноября возвращающиеся из-за границы израильтяне обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и пройти карантин, по выходу из которого необходимо сделать еще одну проверку на коронавирус. Для переболевших и вакцинированных карантин продолжается трое суток, для непривитых — семь дней в случае негативного повторного теста и 14 дней — без него.Израильтянам, вернувшимся из африканских стран, определенных как "красные" (с высоким уровнем заболеваемости, сейчас к этой категории отнесены почти все страны континента), придется проходить карантин в специализированных отелях.Запрет на въезд в Израиль иностранных туристов продлен до 23 декабря, сообщает Haaretz. В это время зарубежные гости смогут посещать страну только при наличии разрешения от специальной комиссии.

https://ria.ru/20210828/evreyskayakukhnya-1747173370.html

https://ria.ru/20211210/kursk-1762934996.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, туристы