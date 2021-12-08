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Вирусолог предложил запретить непривитым выезжать из России

Вирусолог предложил запретить непривитым выезжать из России - РИА Новости, 08.12.2021

Вирусолог предложил запретить непривитым выезжать из России

Эффективной мерой против распространения коронавируса, в том числе его нового штамма "омикрон", в России может стать запрет на выезд из страны невакцинированных РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:20

2021-12-08T11:20

2021-12-08T11:20

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НОВОСИБИРСК, 8 дек – РИА Новости. Эффективной мерой против распространения коронавируса, в том числе его нового штамма "омикрон", в России может стать запрет на выезд из страны невакцинированных людей, считает вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов."Контроль за тем, чтобы за границу выезжали только вакцинированные. Я и многие другие эпидемиологи об этом говорили с весны этого года. До сих пор это не внедрено. Внедрено только в трех-четырех областях России и все", — сказал эксперт журналистам.Он отметил, что все новые варианты коронавируса в нашу страну привозят сами россияне, заразившиеся в различных странах мира. "Они заражаются в этих странах, привозят к нам сюда, и пока заболевание развивается, они успевают его передать. Так что давайте этот путь перекроем. Это же так просто — вакцинироваться и лететь", — сказал Нетесов.Он отметил, что в целом в России все остальные необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса приняты, и их просто надо выполнять."У нас страна своеобразная. Для нее до сих пор справедливы слова Салтыкова-Щедрина, который сказал, что суровость российских законов нейтрализуется безобразностью их применения. У нас издали приказ носить маски, но маски не носят половина людей", — добавил он.

https://ria.ru/20211207/egipet-1762538740.html

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