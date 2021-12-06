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Туризм
https://ria.ru/20211206/velikobritaniya-1762412456.html
Великобритания ужесточила правила въезда для туристов
Великобритания ужесточила правила въезда для туристов - РИА Новости, 06.12.2021
Великобритания ужесточила правила въезда для туристов
Власти Великобритании ужесточили правила въезда для иностранных туристов в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Они вступят в силу с 7 РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:10
2021-12-06T18:10
туризм
вакцинация
великобритания
воз
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
пассажиры
туристы
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Власти Великобритании ужесточили правила въезда для иностранных туристов в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Они вступят в силу с 7 декабря, пишет АТОР со ссылкой на посольство страны в Москве .Теперь ПЦР или экспресс-тесты на антигены, сделанные не позднее 48 часов, будут обязательны для всех путешественников старше 12 лет, как привитых одной из одобренных ВОЗ вакцин, так и не прошедших курс иммунизации. Раньше от тестирования были освобождены несовершеннолетние, а тесты действовали 72 часа.Кроме того, туристам необходимо сдавать тест на COVID-19 по прибытии — на второй и восьмой день. Обязательным остается 10-дневный карантин (можно сократить срок, сдав дополнительный тест на инфекцию на пятый день).Уточняется, что всем пассажирам (кроме транзитных), вне зависимости от статуса вакцинации, нужно заполнить не ранее чем за 48 часов до отправления Passenger Locator Form. После на адрес электронной почты придет подтверждение в виде QR-кода, который необходимо предъявить при регистрации на рейс.
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вакцинация, великобритания, воз, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), пассажиры, туристы, туризм, коронавирус covid-19, пцр-тест, омикрон-штамм коронавируса
18:10 06.12.2021
 
Великобритания ужесточила правила въезда для туристов

Великобритания изменила правила въезда в страну с 7 декабря из-за "омикрона"

© AFP 2021 / Daniel Leal-OlivasЗадержка рейсов в лондонском аэропорту Сити после того, как группа протестующих заняла часть взлетно-посадочной полосы
Задержка рейсов в лондонском аэропорту Сити после того, как группа протестующих заняла часть взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Власти Великобритании ужесточили правила въезда для иностранных туристов в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Они вступят в силу с 7 декабря, пишет АТОР со ссылкой на посольство страны в Москве .
Теперь ПЦР или экспресс-тесты на антигены, сделанные не позднее 48 часов, будут обязательны для всех путешественников старше 12 лет, как привитых одной из одобренных ВОЗ вакцин, так и не прошедших курс иммунизации. Раньше от тестирования были освобождены несовершеннолетние, а тесты действовали 72 часа.
Кроме того, туристам необходимо сдавать тест на COVID-19 по прибытии — на второй и восьмой день. Обязательным остается 10-дневный карантин (можно сократить срок, сдав дополнительный тест на инфекцию на пятый день).
Уточняется, что всем пассажирам (кроме транзитных), вне зависимости от статуса вакцинации, нужно заполнить не ранее чем за 48 часов до отправления Passenger Locator Form. После на адрес электронной почты придет подтверждение в виде QR-кода, который необходимо предъявить при регистрации на рейс.
Кипр - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
02:00Распространение коронавируса
На Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штамма
 
ТуризмВакцинацияВеликобританияВОЗНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)пассажирытуристыТуризмКоронавирус COVID-19ПЦР-тестОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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