https://ria.ru/20211206/velikobritaniya-1762412456.html

Великобритания ужесточила правила въезда для туристов

Великобритания ужесточила правила въезда для туристов - РИА Новости, 06.12.2021

Великобритания ужесточила правила въезда для туристов

Власти Великобритании ужесточили правила въезда для иностранных туристов в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Они вступят в силу с 7 РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:10

2021-12-06T18:10

2021-12-06T18:10

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великобритания

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Власти Великобритании ужесточили правила въезда для иностранных туристов в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Они вступят в силу с 7 декабря, пишет АТОР со ссылкой на посольство страны в Москве .Теперь ПЦР или экспресс-тесты на антигены, сделанные не позднее 48 часов, будут обязательны для всех путешественников старше 12 лет, как привитых одной из одобренных ВОЗ вакцин, так и не прошедших курс иммунизации. Раньше от тестирования были освобождены несовершеннолетние, а тесты действовали 72 часа.Кроме того, туристам необходимо сдавать тест на COVID-19 по прибытии — на второй и восьмой день. Обязательным остается 10-дневный карантин (можно сократить срок, сдав дополнительный тест на инфекцию на пятый день).Уточняется, что всем пассажирам (кроме транзитных), вне зависимости от статуса вакцинации, нужно заполнить не ранее чем за 48 часов до отправления Passenger Locator Form. После на адрес электронной почты придет подтверждение в виде QR-кода, который необходимо предъявить при регистрации на рейс.

https://ria.ru/20211206/ogranicheniya-1762307285.html

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