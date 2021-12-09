https://ria.ru/20211209/zarazheniya-1762857568.html

В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года

В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года - РИА Новости, 09.12.2021

В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года

Число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании к концу декабря может превысить миллион, заявил глава минздрава Саджид Джавид, выступая в... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T01:57

2021-12-09T01:57

2021-12-09T01:57

распространение коронавируса

в мире

юар

великобритания

воз

борис джонсон

саджид джавид

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594223274_0:442:2855:2048_1920x0_80_0_0_26b8bd69d6fbd760f1ac706990a68ec6.jpg

ЛОНДОН, 9 дек - РИА Новости. Число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании к концу декабря может превысить миллион, заявил глава минздрава Саджид Джавид, выступая в парламенте.По его словам, хотя в Великобритании зарегистрировано всего 568 подтвержденных случаев заболевания "омикроном", фактическое число заражений значительно выше. Он пояснил, что по оценкам Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), число инфекций примерно в 20 превышает число подтвержденных случаев, приближаясь к 10 тысячам."По оценкам UKHSA, при нынешних наблюдаемых темпах удвоения (числа заражений - ред.) в течение от 2,5 до 3 дней к концу этого месяца число инфицированных может превысить миллион", - сказал Джавид."Новые лабораторные данные, появившиеся за последние 24 часа, свидетельствуют о том, что в результате вакцинации наблюдается более низкий иммунитет против "омикрона" по сравнению со штаммом "дельта", так что две дозы вакцины менее эффективны для снижения передачи инфекции", - отметил глава минздрава. При этом он подчеркнул важность бустерной прививки, ссылаясь на опубликованные сегодня исследования компании Pfizer, которые показывают, что третья доза вакцины нейтрализовала штамм "омикрон" до уровней, аналогичных воздействию двух доз на исходный штамм вируса.Комментируя план "Б", о введении которого ранее в среду объявил британский премьер Борис Джонсон, глава минздрава сказал, что данные меры будут повторно рассмотрены 5 января.В частности, власти с понедельника 13 декабря вновь введут руководство, предусматривающее работу из дома при наличии такой возможности. Кроме того, с пятницы 10 декабря масочный режим станет обязательным для большинства общественных мест, включая театры и кинотеатры. Помимо этого, с 15 декабря NHS Covid-pass, который подтверждает вакцинацию, будет требоваться для посещения мест с большим скоплением людей, в том числе где "без мест для сидения" в помещении собираются более 500 человек, на воздухе - более 4 тысяч человек и для любых мероприятий с более чем 10 тысячами участников.Кроме того, для тех, кто, предположительно, контактировал с носителями штамма "омикрон", самоизоляция будет заменена ежедневным тестированием на коронавирус.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211207/omikron-shtamm-1762530454.html

юар

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, великобритания, воз, борис джонсон, саджид джавид, коронавирус covid-19