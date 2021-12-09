Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211209/zarazheniya-1762857568.html
В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года - РИА Новости, 09.12.2021
В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
Число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании к концу декабря может превысить миллион, заявил глава минздрава Саджид Джавид, выступая в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T01:57
2021-12-09T01:57
распространение коронавируса
в мире
юар
великобритания
воз
борис джонсон
саджид джавид
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594223274_0:442:2855:2048_1920x0_80_0_0_26b8bd69d6fbd760f1ac706990a68ec6.jpg
ЛОНДОН, 9 дек - РИА Новости. Число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании к концу декабря может превысить миллион, заявил глава минздрава Саджид Джавид, выступая в парламенте.По его словам, хотя в Великобритании зарегистрировано всего 568 подтвержденных случаев заболевания "омикроном", фактическое число заражений значительно выше. Он пояснил, что по оценкам Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), число инфекций примерно в 20 превышает число подтвержденных случаев, приближаясь к 10 тысячам."По оценкам UKHSA, при нынешних наблюдаемых темпах удвоения (числа заражений - ред.) в течение от 2,5 до 3 дней к концу этого месяца число инфицированных может превысить миллион", - сказал Джавид."Новые лабораторные данные, появившиеся за последние 24 часа, свидетельствуют о том, что в результате вакцинации наблюдается более низкий иммунитет против "омикрона" по сравнению со штаммом "дельта", так что две дозы вакцины менее эффективны для снижения передачи инфекции", - отметил глава минздрава. При этом он подчеркнул важность бустерной прививки, ссылаясь на опубликованные сегодня исследования компании Pfizer, которые показывают, что третья доза вакцины нейтрализовала штамм "омикрон" до уровней, аналогичных воздействию двух доз на исходный штамм вируса.Комментируя план "Б", о введении которого ранее в среду объявил британский премьер Борис Джонсон, глава минздрава сказал, что данные меры будут повторно рассмотрены 5 января.В частности, власти с понедельника 13 декабря вновь введут руководство, предусматривающее работу из дома при наличии такой возможности. Кроме того, с пятницы 10 декабря масочный режим станет обязательным для большинства общественных мест, включая театры и кинотеатры. Помимо этого, с 15 декабря NHS Covid-pass, который подтверждает вакцинацию, будет требоваться для посещения мест с большим скоплением людей, в том числе где "без мест для сидения" в помещении собираются более 500 человек, на воздухе - более 4 тысяч человек и для любых мероприятий с более чем 10 тысячами участников.Кроме того, для тех, кто, предположительно, контактировал с носителями штамма "омикрон", самоизоляция будет заменена ежедневным тестированием на коронавирус.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211207/omikron-shtamm-1762530454.html
юар
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594223274_668:838:2281:2048_1920x0_80_0_0_a74c2eaf62d355e394b6f8b4d74aee4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, великобритания, воз, борис джонсон, саджид джавид, коронавирус covid-19
01:57 09.12.2021
 
В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года

Глава минздрава Британии Джавид спрогнозировал миллион заражений "омикроном" к концу года

© AP Photo / Matt DunhamМедицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона, Великобритания
Медицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Matt Dunham
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 9 дек - РИА Новости. Число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании к концу декабря может превысить миллион, заявил глава минздрава Саджид Джавид, выступая в парламенте.
По его словам, хотя в Великобритании зарегистрировано всего 568 подтвержденных случаев заболевания "омикроном", фактическое число заражений значительно выше. Он пояснил, что по оценкам Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), число инфекций примерно в 20 превышает число подтвержденных случаев, приближаясь к 10 тысячам.
"По оценкам UKHSA, при нынешних наблюдаемых темпах удвоения (числа заражений - ред.) в течение от 2,5 до 3 дней к концу этого месяца число инфицированных может превысить миллион", - сказал Джавид.
"Новые лабораторные данные, появившиеся за последние 24 часа, свидетельствуют о том, что в результате вакцинации наблюдается более низкий иммунитет против "омикрона" по сравнению со штаммом "дельта", так что две дозы вакцины менее эффективны для снижения передачи инфекции", - отметил глава минздрава. При этом он подчеркнул важность бустерной прививки, ссылаясь на опубликованные сегодня исследования компании Pfizer, которые показывают, что третья доза вакцины нейтрализовала штамм "омикрон" до уровней, аналогичных воздействию двух доз на исходный штамм вируса.
Комментируя план "Б", о введении которого ранее в среду объявил британский премьер Борис Джонсон, глава минздрава сказал, что данные меры будут повторно рассмотрены 5 января.
В частности, власти с понедельника 13 декабря вновь введут руководство, предусматривающее работу из дома при наличии такой возможности. Кроме того, с пятницы 10 декабря масочный режим станет обязательным для большинства общественных мест, включая театры и кинотеатры. Помимо этого, с 15 декабря NHS Covid-pass, который подтверждает вакцинацию, будет требоваться для посещения мест с большим скоплением людей, в том числе где "без мест для сидения" в помещении собираются более 500 человек, на воздухе - более 4 тысяч человек и для любых мероприятий с более чем 10 тысячами участников.
Кроме того, для тех, кто, предположительно, контактировал с носителями штамма "омикрон", самоизоляция будет заменена ежедневным тестированием на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 12:15Распространение коронавируса
Генетик рассказал о распространении омикрон-штамма в Великобритании
 
Распространение коронавирусаВ миреЮАРВеликобританияВОЗБорис ДжонсонСаджид ДжавидКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Чувашские медики пригласили антипрививочников посетить "красные зоны"
03:01Кулеба заявил о готовности пойти на уступки в отношениях с Россией
03:00Юрист: власти могут забрать место на кладбище и перезахоронить умершего
02:38Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
02:35Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый день
02:28Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
Лента новостейМолния
Чувашские медики пригласили антипрививочников посетить "красные зоны"Кулеба заявил о готовности пойти на уступки в отношениях с РоссиейЮрист: власти могут забрать место на кладбище и перезахоронить умершегоСудебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеровДиетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый деньХинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров