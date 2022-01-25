https://ria.ru/20220125/retsirkulyator-1769335513.html

Как очистить воздух от микробов: советы по выбору рециркулятора

Рециркулятор воздуха: что это, как работает, цена и какой выбрать для дома

Как очистить воздух от микробов: советы по выбору рециркулятора

Бактерицидный рециркулятор – это устройство для обеззараживания воздуха. Оно незаменимо в сезон простудных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. О РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:12

2022-01-25T10:12

2022-01-25T10:12

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техника

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бактерицидный рециркулятор – это устройство для обеззараживания воздуха. Оно незаменимо в сезон простудных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. О том, как правильно выбрать прибор, какая модель лучше всего подойдет для дома и сколько стоит такое устройство – в материале РИА Новости.Рециркулятор воздухаБазовое предназначение такого прибора – обеззараживание воздуха. Рециркуляторы закрытого типа с фильтрами дополнительно очищают воздух от различных примесей, в том числе от пыли и аллергенов. Внутри прибора находятся УФ-лампы или специальные фильтры и вентилятор. Именно он засасывает воздух, а ультрафиолетовое излучение убивает вирусы и бактерии, либо они нейтрализуются фильтрами. Далее очищенный воздух возвращается в помещение. Рециркулятор может работать беспрерывно: процесс обеззараживания будет происходить на протяжении всего времени, пока прибор подключен к сети. Мойки воздуха и схожие устройства с простейшими фильтрами внутри к рециркуляторам не относятся.Рециркулятор по принципу действия напоминает более привычную для многих кварцевую лампу, но у них много отличий.В воздухе, которым мы дышим, есть бактерии, вирусы и споры грибов, особенно их много в местах скопления людей: в поликлиниках и детских учреждениях, говорит врач-бактериолог Валерия Газина."Концентрация микроорганизмов возрастает в холодное время года, так как помещения реже проветривают и люди проводят в них больше времени. Для того чтобы снизить концентрацию, необходимо периодически очищать воздух. Ранее для этого использовались кварцевые лампы, но сейчас на смену им пришли рециркуляторы.Кварцевую лампу нельзя использовать, когда в помещении есть люди, так как свет, который она излучает, не только убивает микроорганизмы, но и может вызывать ожоги кожи и глаз. К тому же, при воздействии такого света гибнет нормофлора кожи, которая защищает от болезнетворных микроорганизмов. Рециркулятор разрешено использовать в присутствии людей, так как лампа в нем закрыта, а воздух помещения “протягивается” через нее. Поэтому такое устройство безопаснее", – уточнила Валерия Газина.Кому нуженТак как основной задачей рециркулятора является обеззараживание воздуха в помещении, он чаще всего используется в заведениях с большим количеством людей, где есть риск заразиться инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. В частности, это относится к:Сейчас рециркуляторы широко используются в быту. В период сезонных эпидемий нужно создавать дома безопасную зону, в этом важную роль играет обеззараживание воздуха.ВидыМожно выделить два основных вида рециркуляторов: с УФ-лампами и без них.Рециркуляторы с ультрафиолетовыми лампами более популярны. Прямой контакт с УФ-излучателями небезопасен, но современные модели таких устройств не требуют специальной изоляции и защиты в процессе эксплуатации. Такие рециркуляторы прекрасно справляются с обеззараживанием воздуха, однако имеют некоторые особенности:Рециркуляторы без УФ-ламп работают иначе. Как правило, в них используются HEPA-фильтры, которые изначально были разработаны для применения в медицинском оборудовании, но впоследствии их адаптировали под бытовое использование. Очищение воздуха происходит за счет озона, который вырабатывается в электростатическом блоке. Именно он предотвращает распространение вирусов и бактерий в воздухе, проходящем через фильтр. При этом сам озон вместе с чистым воздухом в помещение не поступает, он нейтрализуется угольным фильтром, который также установлен в приборе. Особенность таких рециркуляторов в том, что они способны очищать воздух не только от микробов, но и от частиц грязи.Как выбрать рециркуляторПрежде всего стоит определить, какой вид рециркулятора нужен: с УФ-лампой или без. После этого необходимо изучить основные характеристики:Какой рециркулятор выбрать для дома. Для домашнего использования подойдет прибор закрытого типа, в котором установлено не больше трех УФ-ламп с мощностью от 15 до 30 Вт. Их более чем достаточно для обработки помещения площадью до 30 м2 при небольшом количестве проживающих. Если среди домочадцев есть пожилые или дети, то лучше всего отдать предпочтение подвесным рециркуляторам, чтобы избежать случайного опрокидывания. В домах и квартирах с большими комнатами можно установить несколько устройств с одной лампой или подобрать модель с высокой производительностью.Какой рециркулятор выбрать для офиса. Так как офисные помещения имеют большую площадь и в них находится много людей, рециркулятор должен справляться с эффективным обеззараживанием всего воздуха за короткое время, для этого лучше выбирать мощные устройства с высокой производительностью. В среднем, для помещения площадью до 100 м2 подойдет прибор с двумя–тремя лампами мощностью от 60 Вт. Способ крепления стоит подбирать исходя из специфики офиса.Где можно купитьКупить рециркуляторы можно практически в любом магазине бытовой техники, многие простые модели для бытового применения представлены на различных маркетплейсах. Стоит отметить, что рециркуляторы – это сложная техника, стабильная работа и безопасность которой напрямую зависит от качества изготовления и сборки. Поэтому выбирать приборы необходимо в проверенных магазинах, напрямую у производителей или официальных поставщиков того или иного бренда. При покупке следует проверить комплектацию, отсутствие дефектов и наличие официальной документации.Цена. Стоимость рециркулятора зависит от количества ламп, производительности и мощности. Сейчас потребителям предлагается огромное количество моделей от совсем небольших бытовых устройств до приборов для больших помещений. Цены начинаются приблизительно от 2 000 рублей.Как пользоваться рециркуляторомПеред началом использования прибор необходимо правильно установить: несмотря на то, что бактерицидная лампа сама по себе действует на все помещение, для эффективного забора воздуха важно найти подходящее место для монтажа. Как правило, каждый производитель дает рекомендации по установке собственного оборудования. Также в выбранном месте должна быть розетка в близком доступе. Пользоваться рециркулятором сможет любой человек: кнопка включения располагается на корпусе, некоторые модели имеют возможность дистанционного управления с помощью пульта. Более продвинутые устройства имеют несколько режимов работы, подробное описание которых указано в инструкции.Насколько безопасно использовать рециркулятор домаИз-за наличия УФ-ламп в устройстве могут возникнуть опасения насчет его использования в быту. Валерия Газина пояснила: "Лампа, вырабатывающая излучение, спрятана внутри корпуса. Однако она рассчитана на определенное количество часов и важно ее своевременно менять во избежание негативных последствий. Утилизировать такую лампу очень непросто, так как выбросить ее нельзя. Лучше всего отнести в местную ДЕЗ (Дирекция единого заказчика) или РЭУ (Ремонтно-эксплуатационное управление), там установлены специальные контейнеры. Преимущество использования рециркулятора дома очевидно: с бактериологической точки зрения жильцы получают более чистый воздух. Это актуально для людей с ослабленным иммунитетом, например онкобольных в активной фазе заболевания. Также если в доме пребывает большое количество посторонних людей (к примеру, у репетиторов), то такое устройство не будет лишним".

https://ria.ru/20210831/ustanovki-1747873250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, техника, здоровье - общество