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Туризм
https://ria.ru/20211209/indiya-1762985535.html
Индия продлила запрет на регулярные международные рейсы
Индия продлила запрет на регулярные международные рейсы - РИА Новости, 09.12.2021
Индия продлила запрет на регулярные международные рейсы
Главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на международные пассажирские полеты до конца января следующего года. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:29
2021-12-09T17:29
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 дек — РИА Новости. Главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на международные пассажирские полеты до конца января следующего года."Компетентный орган продлил срок действия циркуляра, выпущенного по указанному выше вопросу в отношении регулярных коммерческих пассажирских перевозок в/из Индии, до 23:59 31 января 2022 года", — говорится в сообщении.Отмечается, что ограничение не распространяется на одобренные управлением международные рейсы и грузовые самолеты. Ранее власти Индия из-за штамма коронавируса "омикрон" пересмотрели решение об открытии страны для международных рейсов с 15 декабря.Международные и внутренние пассажирские авиарейсы в Индии были приостановлены с конца марта 2020-го в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса. В середине июля того же года министерство авиации Индии одобрило запуск программы "воздушных пузырей" — международных рейсов между двумя государствами, позволяющей авиакомпаниям обеих стран совершать оговоренное число полетов между выбранными городами. Подобные соглашения Индия заключила уже с 28 государствами, в том числе с Россией.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года общее число заразившихся превысило 34,6 миллиона.
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индия, новости - туризм, пассажиры, самолеты, туризм, коронавирус covid-19, авиасообщение, омикрон-штамм коронавируса
17:29 09.12.2021
 
Индия продлила запрет на регулярные международные рейсы

Власти Индии продлили запрет на регулярные международные рейсы до 31 января 2022 года

CC BY-SA 4.0 / Trinidade / Самолеты в аэропорту Мумбаи
Самолеты в аэропорту Мумбаи - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Trinidade /
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 дек — РИА Новости. Главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на международные пассажирские полеты до конца января следующего года.
"Компетентный орган продлил срок действия циркуляра, выпущенного по указанному выше вопросу в отношении регулярных коммерческих пассажирских перевозок в/из Индии, до 23:59 31 января 2022 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничение не распространяется на одобренные управлением международные рейсы и грузовые самолеты. Ранее власти Индия из-за штамма коронавируса "омикрон" пересмотрели решение об открытии страны для международных рейсов с 15 декабря.
Международные и внутренние пассажирские авиарейсы в Индии были приостановлены с конца марта 2020-го в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса. В середине июля того же года министерство авиации Индии одобрило запуск программы "воздушных пузырей" — международных рейсов между двумя государствами, позволяющей авиакомпаниям обеих стран совершать оговоренное число полетов между выбранными городами. Подобные соглашения Индия заключила уже с 28 государствами, в том числе с Россией.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года общее число заразившихся превысило 34,6 миллиона.
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