https://ria.ru/20211201/yaponiya-1761607010.html
Власти Японии попросили остановить бронирования на рейсы в страну
Власти Японии попросили остановить бронирования на рейсы в страну - РИА Новости, 01.12.2021
Власти Японии попросили остановить бронирования на рейсы в страну
Министерство транспорта Японии в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" обратилось с просьбой остановить новые бронирования на рейсы с... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:55
2021-12-01T11:55
2021-12-01T12:14
япония
юар
воз
здоровье - общество
омикрон-штамм коронавируса
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ТОКИО, 1 дек – РИА Новости. Министерство транспорта Японии в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" обратилось с просьбой остановить новые бронирования на рейсы с прилетом в страну из-за границы до конца декабря, сообщила служба новостей телекомпании Fuji.Просьба адресована всем авиакомпаниям, сообщает канал. В число тех, кого коснется остановка бронирования, попадают и находящиеся за рубежом японцы до тех пор, пока не станут известны подробности, связанные с новы штаммом коронавируса "омикрон". Это беспрецедентная мера: до сих пор ограничения на въезд в страну, как правило, не затрагивали ее граждан.Мера не затрагивают транспортные самолеты.При этом, как сообщает телеканал NHK, уже оформленные брони отменяться не будут. Комментируя тот факт, что японцы, не успевшие забронировать билеты, фактически не смогут вернуться на родину, министерство транспорта отметило, что это "экстренно-предупредительная мера" и "в зависимости от ситуации возможен ее пересмотр".Источник NHK в авиакомпании сообщил, что бронирование остановлено, но "мера слишком жесткая" и авиакомпании будут "просить разрешить въезд в Японию хотя бы для японцев".Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".К утру среды стран, где был выявлен новый штамм, было 27, в том числе и Япония, где известно о двух случаях заражения.
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япония, юар, воз, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса
11:55 01.12.2021 (обновлено: 12:14 01.12.2021)
Власти Японии попросили остановить бронирования на рейсы в страну
В Японии попросили остановить бронирования на рейсы в страну из-за омикрон-штамма COVID-19
ТОКИО, 1 дек – РИА Новости.
Министерство транспорта Японии
в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" обратилось с просьбой остановить новые бронирования на рейсы с прилетом в страну из-за границы до конца декабря, сообщила служба новостей телекомпании Fuji.
Просьба адресована всем авиакомпаниям, сообщает канал. В число тех, кого коснется остановка бронирования, попадают и находящиеся за рубежом японцы до тех пор, пока не станут известны подробности, связанные с новы штаммом коронавируса "омикрон". Это беспрецедентная мера: до сих пор ограничения на въезд в страну, как правило, не затрагивали ее граждан.
Мера не затрагивают транспортные самолеты.
При этом, как сообщает телеканал NHK, уже оформленные брони отменяться не будут. Комментируя тот факт, что японцы, не успевшие забронировать билеты, фактически не смогут вернуться на родину, министерство транспорта отметило, что это "экстренно-предупредительная мера" и "в зависимости от ситуации возможен ее пересмотр".
Источник NHK в авиакомпании сообщил, что бронирование остановлено, но "мера слишком жесткая" и авиакомпании будут "просить разрешить въезд в Японию хотя бы для японцев".
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР
, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ
назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
К утру среды стран, где был выявлен новый штамм, было 27, в том числе и Япония, где известно о двух случаях заражения.