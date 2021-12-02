https://ria.ru/20211202/tunis-1761791045.html

Тунис ужесточил правила въезда для иностранных туристов

Тунис ужесточил правила въезда для иностранных туристов - РИА Новости, 02.12.2021

Тунис ужесточил правила въезда для иностранных туристов

Власти Туниса ужесточили протоколы въезда для иностранных туристов из-за распространения омикрон-штамма, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:06

2021-12-02T13:06

2021-12-02T13:06

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Власти Туниса ужесточили протоколы въезда для иностранных туристов из-за распространения омикрон-штамма, сообщает АТОР.С 1 декабря все, в том числе и вакцинированные, путешественники старше шести лет обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом, сделанный не ранее чем за 48 часов до отправления. Раньше срок составлял 72 часа, и требование не касалось пассажиров до 12 лет. Уточняется, что новые правила распространяются на россиян, привитых любыми отечественными препаратами.Также среди всех прибывающих в Тунис будут проводиться выборочные экспресс или ПЦР-тесты. При положительном результате придется за свой счет изолироваться в специальном обсервационном центре.Туристы, вакцинированные не полностью, или те, у кого после второй дозы прошло менее двух недель, считаются непривитыми. Их ждет 10-дневный карантин (раньше была неделя) в предварительно забронированном отеле за свой счет. Россия возобновила авиасообщение с Тунисом с 9 ноября, однако прямых рейсов пока нет. Из Москвы в Монастир разрешено семь рейсов в неделю, из Санкт-Петербурга и аэропортов регионов РФ – по два.

https://ria.ru/20211202/puteshestviya-1761774572.html

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