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На Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штамма

На Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 06.12.2021

На Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штамма

На Кипре с 6 декабря вступают в силу ряд новых ограничений из-за появления штамма коронавируса "омикрон" - обязательный ПЦР-тест всех прибывших на остров,... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T02:00

2021-12-06T02:00

2021-12-06T02:00

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АФИНЫ, 6 дек – РИА Новости. На Кипре с 6 декабря вступают в силу ряд новых ограничений из-за появления штамма коронавируса "омикрон" - обязательный ПЦР-тест всех прибывших на остров, отменяются рождественские мероприятия в торговых центрах, предприятия должны отправить часть сотрудников на удаленную работу.С 29 ноября на Кипре уже введен ряд ограничений, в частности снижен с 12 до 6 лет возраст для обязательного использования масок, все дети от 6 до 11 лет должны предъявлять ковид-паспорт (SafePass), с 29 ноября приостанавливаются все школьные рождественские мероприятия.Совет министров Кипра в связи с появлением мутации "омикрон" решил принять дополнительные меры.С 6 декабря до 10 января 2022 года все пассажиры, которые будут въезжать на Кипр через аэропорты, будут проходить обязательный ПЦР-тест. Стоимость 15 евро пассажир оплачивает самостоятельно.С 6 декабря по 31 декабря 2021 года на удаленной работе должны быть 20% сотрудников каждой компании или организации в секторе услуг, за исключением основных услуг. Правительство разрешило включать в это количество людей, которые из-за болезни или контакта с инфицированными находятся на самоизоляции и работают из дома, а также людей, находящихся в отпуске.С 6 декабря по 28 февраля 2022 года приостанавливаются учения резервистов и национальной гвардии.С 6 декабря до 10 января 2022 года приостанавливаются все рождественские и другие мероприятия внутри и за пределами торговых центров.Все мероприятия, проводимые муниципалитетами, общинами и местами отправления религиозных обрядов, допускаются под ответственность местных властей и организаторов при соблюдении санитарных протоколов. В случае несоблюдения протоколов мероприятия будут приостановлены, говорится в решениях.

https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761894691.html

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в мире, кипр, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19