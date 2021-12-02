https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761752969.html

Застрявшие в ЮАР туристы рассказали, как омикрон-штамм вмешался в их планы

Застрявшие в ЮАР туристы рассказали, как омикрон-штамм вмешался в их планы - РИА Новости, 02.12.2021

Застрявшие в ЮАР туристы рассказали, как омикрон-штамм вмешался в их планы

Новый штамм коронавируса "омикрон", выявленный на юге Африки на прошлой неделе, заставил власти стран мира спешно закрывать границы, а авиакомпании - отменять... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T09:24

2021-12-02T09:24

2021-12-02T09:24

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон", выявленный на юге Африки на прошлой неделе, заставил власти стран мира спешно закрывать границы, а авиакомпании - отменять рейсы. Застрявшие в ЮАР туристы рассказали РИА Новости, как "омикрон" вмешался в их планы и чего им стоило возвращение домой из страны, где этот штамм обнаружили.РИА Новости побеседовало с Ником Массиа, который в 2020 году вместе с супругой и двумя детьми переехал из Южной Африки на Кипр. До этого на протяжении 10 лет у супругов был в Йоханнесбурге бизнес, связанный с детским плаванием, однако пандемия нанесла ему непоправимый урон.Спустя более чем год, в ноябре текущего года, супруги решили вернуться в ЮАР, чтобы завершить в этой стране дела, оставшиеся неоконченными, - в том числе продать дом. Детей супруги решили оставить на Кипре.Однако все планы супругов Массиа оказались нарушены, когда Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе решила классифицировать обнаруженный в ЮАР новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Ряд стран, включая и Кипр, из-за штамма "омикрон" поспешили ввести въездные ограничения.Объявленный кипрским минздравом запрет на въезд из ряда африканских стран не касается граждан Кипра и их семей, но перед собеседниками РИА Новости встал иной вопрос: как попасть на обратный самолет. В авиакомпании Emirates сказали в субботу пройти тест на ковид и наутро приехать на регистрацию на рейс, однако в воскресенье Массиа стали свидетелями лишь "абсолютного беспорядка".В конечном итоге собеседники агентства решили рассмотреть вариант с возвращением на Кипр транзитными рейсами, однако еще одним препятствием стали взлетевшие цены на билеты.Другой собеседник РИА Новости, который представился именем Марк, приехал в ЮАР из Великобритании, где он работает. Йоханнесбург Марк решил посетить для того, чтобы отпраздновать 80-летний юбилей своей мамы.Новости о штамме "омикрон" заставили мужчину без лишнего промедления искать пути возвращения в Британию, и в конечном итоге он был вынужден покинуть ЮАР до празднования дня рождения, ради которого и приезжал.С родителями, которых он не посещал три года, Марк успел провести лишь 13 часов. Тем не менее, решение властей о въездных ограничениях собеседник РИА Новости критиковать не стал.

https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761748270.html

https://ria.ru/20211201/voz-1761706671.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/omikron-1761712107.html

https://ria.ru/20211201/ssha-1761730955.html

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