https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761752969.html
Застрявшие в ЮАР туристы рассказали, как омикрон-штамм вмешался в их планы
Застрявшие в ЮАР туристы рассказали, как омикрон-штамм вмешался в их планы - РИА Новости, 02.12.2021
Застрявшие в ЮАР туристы рассказали, как омикрон-штамм вмешался в их планы
Новый штамм коронавируса "омикрон", выявленный на юге Африки на прошлой неделе, заставил власти стран мира спешно закрывать границы, а авиакомпании - отменять... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T09:24
2021-12-02T09:24
2021-12-02T09:24
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон", выявленный на юге Африки на прошлой неделе, заставил власти стран мира спешно закрывать границы, а авиакомпании - отменять рейсы. Застрявшие в ЮАР туристы рассказали РИА Новости, как "омикрон" вмешался в их планы и чего им стоило возвращение домой из страны, где этот штамм обнаружили.РИА Новости побеседовало с Ником Массиа, который в 2020 году вместе с супругой и двумя детьми переехал из Южной Африки на Кипр. До этого на протяжении 10 лет у супругов был в Йоханнесбурге бизнес, связанный с детским плаванием, однако пандемия нанесла ему непоправимый урон.Спустя более чем год, в ноябре текущего года, супруги решили вернуться в ЮАР, чтобы завершить в этой стране дела, оставшиеся неоконченными, - в том числе продать дом. Детей супруги решили оставить на Кипре.Однако все планы супругов Массиа оказались нарушены, когда Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе решила классифицировать обнаруженный в ЮАР новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Ряд стран, включая и Кипр, из-за штамма "омикрон" поспешили ввести въездные ограничения.Объявленный кипрским минздравом запрет на въезд из ряда африканских стран не касается граждан Кипра и их семей, но перед собеседниками РИА Новости встал иной вопрос: как попасть на обратный самолет. В авиакомпании Emirates сказали в субботу пройти тест на ковид и наутро приехать на регистрацию на рейс, однако в воскресенье Массиа стали свидетелями лишь "абсолютного беспорядка".В конечном итоге собеседники агентства решили рассмотреть вариант с возвращением на Кипр транзитными рейсами, однако еще одним препятствием стали взлетевшие цены на билеты.Другой собеседник РИА Новости, который представился именем Марк, приехал в ЮАР из Великобритании, где он работает. Йоханнесбург Марк решил посетить для того, чтобы отпраздновать 80-летний юбилей своей мамы.Новости о штамме "омикрон" заставили мужчину без лишнего промедления искать пути возвращения в Британию, и в конечном итоге он был вынужден покинуть ЮАР до празднования дня рождения, ради которого и приезжал.С родителями, которых он не посещал три года, Марк успел провести лишь 13 часов. Тем не менее, решение властей о въездных ограничениях собеседник РИА Новости критиковать не стал.
https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761748270.html
https://ria.ru/20211201/voz-1761706671.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211201/omikron-1761712107.html
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общество, юар, здоровье - общество, новости - туризм, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Застрявшие в ЮАР туристы рассказали, как омикрон-штамм вмешался в их планы
Застрявшие в ЮАР туристы рассказали, чего им стоило возвращение домой из страны
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон", выявленный на юге Африки на прошлой неделе, заставил власти стран мира спешно закрывать границы, а авиакомпании - отменять рейсы. Застрявшие в ЮАР туристы рассказали РИА Новости, как "омикрон" вмешался в их планы и чего им стоило возвращение домой из страны, где этот штамм обнаружили.
РИА Новости побеседовало с Ником Массиа, который в 2020 году вместе с супругой и двумя детьми переехал из Южной Африки на Кипр. До этого на протяжении 10 лет у супругов был в Йоханнесбурге бизнес, связанный с детским плаванием, однако пандемия нанесла ему непоправимый урон.
"Меня сократили, наш семейный бизнес сильно пострадал, и мы были в слишком больших долгах, чтобы восстановиться", - вспоминает Массиа события, предшествовавшие отъезду на Кипр.
Спустя более чем год, в ноябре текущего года, супруги решили вернуться в ЮАР, чтобы завершить в этой стране дела, оставшиеся неоконченными, - в том числе продать дом. Детей супруги решили оставить на Кипре.
"Мы решили не брать с собой детей… и сэкономить время, чтобы завершить то, что нужно", - отметил собеседник агентства.
Однако все планы супругов Массиа оказались нарушены, когда Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе решила классифицировать обнаруженный в ЮАР новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Ряд стран, включая и Кипр, из-за штамма "омикрон" поспешили ввести въездные ограничения.
Объявленный кипрским минздравом запрет на въезд из ряда африканских стран не касается граждан Кипра и их семей, но перед собеседниками РИА Новости встал иной вопрос: как попасть на обратный самолет. В авиакомпании Emirates сказали в субботу пройти тест на ковид и наутро приехать на регистрацию на рейс, однако в воскресенье Массиа стали свидетелями лишь "абсолютного беспорядка".
"Борьба за право лететь любой авиакомпанией становилась проигранной битвой. Примерно в четыре часа дня мы прекратили попытки и сдались. Мы позвонили друзьям, которые приютили нас у себя дома", - рассказывает Массиа.
В конечном итоге собеседники агентства решили рассмотреть вариант с возвращением на Кипр транзитными рейсами, однако еще одним препятствием стали взлетевшие цены на билеты.
Другой собеседник РИА Новости, который представился именем Марк, приехал в ЮАР
из Великобритании, где он работает. Йоханнесбург Марк решил посетить для того, чтобы отпраздновать 80-летний юбилей своей мамы.
Новости о штамме "омикрон" заставили мужчину без лишнего промедления искать пути возвращения в Британию, и в конечном итоге он был вынужден покинуть ЮАР до празднования дня рождения, ради которого и приезжал.
"Не хотелось проводить карантин в отеле и пропускать работу", - признался Марк, которому пришлось возвращаться в Лондон
транзитными рейсами через Демократическую Республику Конго и Турцию
.
С родителями, которых он не посещал три года, Марк успел провести лишь 13 часов. Тем не менее, решение властей о въездных ограничениях собеседник РИА Новости критиковать не стал.
"Они сделали то, что должны были сделать", - сказал Марк, добавив, что речь шла о том, чтобы защитить миллионы людей.