Межгосударственные отношения России и Индии

Межгосударственные отношения России и Индии - РИА Новости, 06.12.2021

Межгосударственные отношения России и Индии

Дипломатические отношения СССР с Индией были установлены 13 апреля 1947 года. После 1991 года договорная база была обновлена, подписано свыше 250 двусторонних...

2021-12-06

2021-12-06T00:26

2021-12-06T00:26

Дипломатические отношения СССР с Индией были установлены 13 апреля 1947 года. После 1991 года договорная база была обновлена, подписано свыше 250 двусторонних документов. Основополагающим документом российско-индийских отношений является Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Индией от 28 января 1993 года.Во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию в октябре 2000 года была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией.Характерной чертой российско-индийских связей является высокая интенсивность политических контактов. Ежегодно проходят встречи и переговоры на высшем уровне, на которых обсуждаются ключевые сферы сотрудничества двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы.Встречи проходят поочередно в России и Индии. 4-5 октября 2018 года президент России Владимир Путин посетил Индию с официальным визитом.В Нью-Дели состоялись переговоры Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе 19-го российско-индийского саммита были рассмотрены ключевые аспекты дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства; состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам был подписан ряд двусторонних документов.Накануне переговоров Путин и Моди побеседовали в закрытом формате. Они также приняли участие в работе Российско-индийского делового форума, а также встретились с воспитанниками образовательного центра "Сириус" и одаренными детьми Индии. В завершение визита состоялась встреча Путина с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.4-5 сентября 2019 года Россию с официальным визитом посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Во Владивостоке прошел XX ежегодный российско-индийский саммит.По итогам консультаций Владимир Путин и Нарендра Моди приняли совместное заявление "Через доверие и партнерство – к новым вершинам сотрудничества".Перед переговорами президент России и премьер-министр Индии посетили верфь судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень.Премьер-министр Индии Нарендра Моди также принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума.Регулярно проходят встречи на высшем уровне "на полях" многосторонних форумов.В 2018 году Владимир Путин и Нарендра Моди встречались в мае в Сочи, в июле – "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) и в ноябре – "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.В 2019 году Владимир Путин и Нарендра Моди встречались 13 июня в Бишкеке (Киргизия) "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Кроме того 28 июня "на полях" саммита G20 в Осаке (Япония) прошла трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.13 ноября 2019 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились в Бразилии "на полях" саммита БРИКС. Ежегодный саммит России и Индии в 2020 году был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. С ноября 2019 года лидеры России и Индии провели шесть телефонных разговоров, а также ряд встреч в виртуальном формате на многосторонних саммитах. Развиваются контакты по линии внешнеполитических ведомств, Советов безопасности, профильных министерств двух стран.14-15 января 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Нью-Дели, где был принят премьер-министром Индии Нарендрой Моди и провел переговоры с главой индийского внешнеполитического ведомства Субраманиямом Джайшанкаром. 9 сентября 2020 года главы внешнеполитических ведомств России и Индии провели встречу "на полях" саммита ШОС в Москве. 5-6 апреля 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь посетил с рабочим визитом Нью-Дели, где провел переговоры со своим коллегой Субраманиямом Джайшанкаром. 9 июля министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар посетил Москву с рабочим визитом. 12 октября главы внешнеполитических ведомств России и Индии провели краткую встречу в Нур-Султане (Казахстан) "на полях" переговоров глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.Приоритетное значение отводится расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Индии. Ключевым механизмом двустороннего взаимодействия является Межправительственная российско-индийская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Очередное заседание комиссии состоялось в июле 2019 года в Нью-Дели. Перспективным механизмом содействия развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества является Российско-Индийский Стратегический экономический диалог.Состоялись два раунда стратегического экономического диалога между Индией и Россией: в Санкт-Петербурге — в 2018 году и в Нью-Дели — в 2019 году.До пандемии правительства двух стран поставили цель утроить товарооборот до 30 миллиардов долларов и увеличить двусторонние инвестиции до 50 миллиардов долларов к 2025 году. Нарендра Моди и Владимир Путин определили активизацию торгово-экономических отношений в качестве приоритетного направления сотрудничества.На фоне пандемии коронавируса двусторонний товарооборот в 2020 году составил 9,25 миллиарда долларов (в 2019 году – 11,23 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 5,8 миллиарда долларов и импорт – 3,45 миллиарда долларов.По итогам января-сентября 2021 года объем взаимной торговли России и Индии составил 8,766 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 6,348 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 5,598 миллиарда долларов и импорт – 3,167 миллиарда долларов.Основу российского экспорта составляют машины, оборудование и транспортные средства, минеральные продукты, продукция химической промышленности, драгоценные металлы и камни и др. Импорт представлен продукцией химической промышленности, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью, металлами и изделия из них.Обсуждается создание зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. 15 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в режиме видеоконференции приняли участие в закладке второй очереди АЭС "Куданкулам". В июне и октябре 2017 года состоялось фактическое начало строительства (заливка "первого бетона") соответственно третьего и четвертого блоков, в июне 2021 года – пятого блока АЭС "Куданкулам". В октябре 2018 года в Нью-Дели госкорпорация "Росатом" и Комиссия по атомной энергии Индии подписали документ о сотрудничестве по новым проектам в сфере атомной энергетики. Согласно документу, стороны намерены развивать проект сооружения на новой площадке в Индии шести энергоблоков АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР современного поколения "3+".Имеются перспективы для сотрудничества России и Индии в атомной энергетике в третьих странах. Москва и Нью-Дели уже сотрудничают при строительстве АЭС "Руппур", которая сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока намечено на 2023 год, второго – на 2024 год.Осуществляется взаимодействие в нефтегазовой сфере. С 2001 года индийская государственная нефтегазовая корпорация "ОуЭнДжиСи" (ONGC) через дочернюю компанию "ОуЭнДжиСи видеш Лтд." (OVL) участвует в нефтегазовом проекте "Сахалин-1", в котором ей принадлежит 20% акций (компания является крупнейшим индийским инвестором в России). В мае 2014 года ОАО "НК "Роснефть" подписала с OVL Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству на арктическом шельфе России. Индийские компании в 2016 году стали акционерами АО "Ванкорнефть" (контролируется "Роснефтью"), осваивающего Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение. Общая доля индийских государственных компаний в "Ванкорнефти" составляет 49,9%. Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок (другими акционерами являются "Роснефть" и ВР).В начале октября 2012 года дочерняя структура российского газового холдинга Gazprom Marketing and Trading Singapore подписала юридически обязательный 20-летний договор купли-продажи сжиженного природного газа (СПГ) с индийской GAIL. В соответствии с условиями соглашения, GAIL получит 2,5 миллиона тонн СПГ в год (эквивалентно 3,5 миллиарда кубометров в год) в течение 20 лет. В сентябре 2019 года "на полях" Восточного экономического форума индийские Petronet LNG и H-Energy Global Ltd подписали меморандум о поставках СПГ с компанией "Новатэк". Участники соглашения собираются совместно развивать инфраструктуру, в том числе сеть газозаправочных станций и грузовой автопарк, работающий на СПГ. В сентябре 2021 года сообщалось, что Индия обсуждает с "Новатэком" вхождение в проект "Арктик СПГ 2" в качестве акционера консорциума компаний Petronet lng и ONGC Videsh с долей 9,9%. Компания "Роснефть" в августе 2017 года закрыла стратегическую сделку по приобретению 49,13% акций индийской Essar Oil Limited (в июне 2018 года переименована в Nayara Energy Limited). Стоимость покупки составила 3,9 миллиарда долларов. Российская компания получила долю в современном нефтеперерабатывающем заводе Азиатско-Тихоокеанского региона в Вадинаре (Индия) с комплексной инфраструктурой. В состав бизнеса также входит крупная сеть автозаправочных станций в Индии. В рамках действующих на Дальнем Востоке преференциальных режимов индийские инвесторы приняли участие в трех проектах, два из которых реализованы в алмазогранильной отрасли в Приморье. Во Владивостоке резидентами свободного порта – индийскими компаниями "Кей Джи Кей" (KGK Group) и "М.Суреш Владивосток" (M.Suresh) – созданы ограночная фабрика и налажено производство бриллиантов.Поступательно развивается двустороннее научно-техническое сотрудничество. Новой площадкой для развития научно-технологического партнерства между двумя странами должен стать Инновационный научно-технологический центр, формируемый на острове Русский.Россия является давним партнером Индии в области обороны, и это сотрудничество носит многоплановый характер. В настоящее время в двусторонние проекты России и Индии входят: универсальный комплекс "БраМос" (BrahMos), совместная разработка истребителя пятого поколения (FGFA), лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90. В марте 2019 года Россия и Индия открыли в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова. Сегодня индийские ВМС укомплектованы российским оборудованием на 80%, ВВС – на 70%. Согласно экспертным оценкам, Россия за все время военно-технического сотрудничества с Индией поставила в эту страну военной техники на сумму свыше 65 миллиардов долларов. В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях. Первый полк зенитной ракетной системы ПВО (ПРО) С-400 будет поставлен в Индию с опережением графика до конца 2021 года.В числе крупнейших контрактов 2018 года – продажа четырех российских фрегатов проекта 11356 по схеме "два плюс два", поставка большой партии переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла". В мае "Вертолеты России" также получили от Минобороны Индии официальный запрос на поставку 200 вертолетов Ка-226Т. Как заявил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов, портфель заказов на поставку оружия Индии за последние три года составил 15 миллиардов долларов.Россия готовит индийских военных специалистов в вузах Минобороны. Кроме того, Россия и Индия ежегодно проводят совместные военные учения. Действует механизм двусторонних консультаций по вопросам региональной и глобальной безопасности, реформирования вооруженных сил.С целью координации процесса ВТС между двумя странами была создана российско-индийская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, которую возглавляют министры обороны России и Индии.На регулярной основе проводятся совместные российско-индийские учения ИНДРА. В августе 2021 года они прошли в 12-й раз.Осуществляется сотрудничество в области образования. Индия ежегодно направляет на учебу в Россию от 4 до 6 тысяч человек – в основном, для обучения по медицинским специальностям. Традиционно важное направление российско-индийских отношений – российско-индийское культурное сотрудничество. На регулярную основу поставлены обмены художественными коллективами и отдельными исполнителями, различными выставками, проведение научных и литературных семинаров и конференций. Осуществляется сотрудничество в музейном и библиотечном деле, в области кинематографии.Осуществляется гуманитарное взаимодействие. В апреле 2021 года Индия одобрила российскую вакцину "Спутник V" в рамках процедуры ускоренной регистрации. Кроме того, Индия является ведущим производственным хабом для вакцины "Спутник V". РФПИ уже заключил соглашения c рядом фармацевтических производителей в этой стране (Serum Institute of India, Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech и Morepen) для производства российской вакцины. Россия неоднократно направляла медицинскую помощь Индии в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. До пандемии коронавируса Индию активно посещали российские туристы. По данным Ростата в 2017 году страну посетило 219 тысяч россиян, в 2018 – 197 тысяч, в 2019 – 189 тысяч. В ноябре 2021 года Индия возобновила прием туристов. Россияне, привитые "Спутником V", могут посещать страну без обязательной самоизоляции. Не ранее чем за 72 часа до поездки путешественникам необходимо сделать ПЦР-тест и загрузить результаты в электронную анкету. Ее проверят при въезде в страну. Привитым пассажирам также нужно внести в документ сертификат о вакцинации. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

