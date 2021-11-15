https://ria.ru/20211115/s-400-1759060178.html

Первый полк С-400 поставят в Индию до конца года

Первый полк С-400 поставят в Индию до конца года - РИА Новости, 15.11.2021

Первый полк С-400 поставят в Индию до конца года

Первый полк зенитной ракетной системы ПВО (ПРО) С-400 будет поставлен в Индию с опережением графика до конца 2021 года, сообщил журналистам в понедельник на... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:06

2021-11-15T10:06

2021-11-15T10:44

безопасность

индия

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ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Первый полк зенитной ракетной системы ПВО (ПРО) С-400 будет поставлен в Индию с опережением графика до конца 2021 года, сообщил журналистам в понедельник на оружейной выставке в Дубае генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.Накануне директор Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил РИА Новости, что до конца этого года в Индию поступит первый дивизион С-400."Все имущество первого полкового комплекта С-400 в Индию будет поставлено в конце 2021 года", - сказал Михеев. По его словам, поставки осуществляются в соответствии с условиями контракта."Отгрузка имущества началась с опережением графика", - сказал глава Рособоронэкспорта. Он подчеркнул, что индийские специалисты, которые будут эксплуатировать первый полк, завершили обучение и выбыли на родину. "Сразу после Нового года наши специалисты прибудут в Индию для сдачи техники в местах ее дислокации", - отметил он.Россия заключила контракт с Индией в 2018 году на поставку пяти полков С-400 в Индию на сумму 5,4 миллиарда долларов.С-400 "Триумф" (по классификации НАТО - SA-21 Growler) — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

https://ria.ru/20211114/s-400-1758962916.html

https://ria.ru/20211104/turtsiya-1757674114.html

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безопасность, индия, рособоронэкспорт, александр михеев, россия