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РИА Новости
Восточный экономический форум

Моди: Индия хочет идти "рука об руку" с Россией в развитии Дальнего Востока

11:53 05.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарной сессии V Восточного экономического форума
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарной сессии V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарной сессии V Восточного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Индия хочет работать "рука об руку" с Россией в направлении развития Дальневосточного региона, партнерство с Дальним Востоком является важной возможностью для индийской стороны, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Президент (России Владимир) Путин заявил, что развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом для XXI века. Подход президента Путина действительно вдохновляет... С одной стороны регион полностью открыт для инвестиций, с другой стороны огромное количество внимания уделяется социальному развитию. Я сам был очень впечатлен, когда услышал об этом видении, и полностью разделяю видение президента Путина", - заявил Моди.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании V Восточного экономического форума
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"Индия хочет работать рука об руку вместе с Россией в развитии этого увлекательного путешествия и этого замечательного видения", - отметил премьер-министр.
Как отметил Моди, Индия работает над тем, "чтобы обеспечить достижение нашей цели, а именно - стать экономикой объемом в пять триллионов долларов к 2024 году".
"Индия развивается очень быстро, у нее тоже много талантов, и партнерство такого рода с регионом Дальнего Востока является исторической возможностью, которая позволяет нам сказать - 1 плюс 1 равняется 11", - подчеркнул индийский премьер.
Моди напомнил, что Индия уже осуществила ряд эффективных инвестиций в российскую сферу энергетики и природных ресурсов, непосредственно в алмазную отрасль, а также в нефтяные месторождения на Сахалине, отметив, что "это прекрасный пример использования индийских инноваций".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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