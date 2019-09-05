Моди: Индия хочет идти "рука об руку" с Россией в развитии Дальнего Востока

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Индия хочет работать "рука об руку" с Россией в направлении развития Дальневосточного региона, партнерство с Дальним Востоком является важной возможностью для индийской стороны, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Президент (России Владимир) Путин заявил, что развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом для XXI века. Подход президента Путина действительно вдохновляет... С одной стороны регион полностью открыт для инвестиций, с другой стороны огромное количество внимания уделяется социальному развитию. Я сам был очень впечатлен, когда услышал об этом видении, и полностью разделяю видение президента Путина", - заявил Моди.

"Индия хочет работать рука об руку вместе с Россией в развитии этого увлекательного путешествия и этого замечательного видения", - отметил премьер-министр.

Как отметил Моди, Индия работает над тем, "чтобы обеспечить достижение нашей цели, а именно - стать экономикой объемом в пять триллионов долларов к 2024 году".

"Индия развивается очень быстро, у нее тоже много талантов, и партнерство такого рода с регионом Дальнего Востока является исторической возможностью, которая позволяет нам сказать - 1 плюс 1 равняется 11", - подчеркнул индийский премьер.

Моди напомнил, что Индия уже осуществила ряд эффективных инвестиций в российскую сферу энергетики и природных ресурсов, непосредственно в алмазную отрасль, а также в нефтяные месторождения на Сахалине, отметив, что "это прекрасный пример использования индийских инноваций".