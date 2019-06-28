Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия заметно активизировалось, развивается диалог советов безопасности и финансовых разведок, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами стран.
Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина проходит на полях саммита G20 в японской Осаке в первый день его работы. Предыдущие переговоры в таком формате на высшем уровне прошли в ноябре 2018 года на полях "двадцатки" в Буэнос-Айресе.
"Отмечу, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми нами на прошлой встрече в Буэнос-Айресе, сотрудничество по линии РИК заметно активизировалось, расширяется трехсторонняя внешнеполитическая координация. В феврале наши министры иностранных дел провели очередной, уже 16-й по счету раунд консультаций. Одновременно развивается диалог советов безопасности, финансовых разведок, других отраслевых ведомств, тесно взаимодействуют представители научных, академических, молодежных кругов", - сказал Путин.