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РИА Новости

Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин

10:58
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия заметно активизировалось, развивается диалог советов безопасности и финансовых разведок, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами стран.
Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина проходит на полях саммита G20 в японской Осаке в первый день его работы. Предыдущие переговоры в таком формате на высшем уровне прошли в ноябре 2018 года на полях "двадцатки" в Буэнос-Айресе.
"Отмечу, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми нами на прошлой встрече в Буэнос-Айресе, сотрудничество по линии РИК заметно активизировалось, расширяется трехсторонняя внешнеполитическая координация. В феврале наши министры иностранных дел провели очередной, уже 16-й по счету раунд консультаций. Одновременно развивается диалог советов безопасности, финансовых разведок, других отраслевых ведомств, тесно взаимодействуют представители научных, академических, молодежных кругов", - сказал Путин.
Флаги России и Индии у входа в комнату переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди.
04:50
Межгосударственные отношения России и Индии
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Нарендра МодиСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаВладимир ПутинКитайРоссияИндияВ мире
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