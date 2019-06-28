Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия заметно активизировалось, развивается диалог советов безопасности и финансовых разведок, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами стран.

Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина проходит на полях саммита G20 в японской Осаке в первый день его работы. Предыдущие переговоры в таком формате на высшем уровне прошли в ноябре 2018 года на полях "двадцатки" в Буэнос-Айресе.