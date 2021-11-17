https://ria.ru/20211117/neprikosnovennost-1759535934.html

Случаи лишения неприкосновенности депутатов Государственной думы

Случаи лишения неприкосновенности депутатов Государственной думы - РИА Новости, 17.11.2021

Случаи лишения неприкосновенности депутатов Государственной думы

17 ноября 2021 года в Госдуму поступило представление Генпрокуратуры РФ о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина. В конце октября... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T19:09

2021-11-17T19:09

2021-11-17T19:16

справки

госдума рф

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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17 ноября 2021 года в Госдуму поступило представление Генпрокуратуры РФ о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина. В конце октября инспекторы в Саратовской области остановили автомобиль коммуниста и обнаружили в нем тело застреленного лося. Сам Рашкин утверждает, что наткнулся на него, пока гулял в лесу, и взял с собой. Неподалеку от места разделки лосиной туши нашли карабин и патроны, а также охотничий билет и разрешение на оружие на имя Валерия Рашкина. СК возбудил уголовное дело о незаконной охоте, его передали в центральный аппарат ведомства. Депутат говорил, что готов прийти к следователю, чтобы установить истину. Госдума обсудит вопрос неприкосновенности Рашкина на заседании 25 ноября.24 октября 2019 года депутаты Госдумы сняли неприкосновенность с депутата от "Единой России" Николая Герасименко в связи с административным делом. Таким образом, депутаты разрешили направить дело Герасименко в суд. В июне 2019 года сообщалось, что депутат за рулем своего "Лексуса" сбил мотоциклиста в Москве и якобы покинул место ДТП. Сам Герасименко подтвердил факт происшествия, но подчеркнул, что значительных травм у пострадавшего не было, а сам он не скрывался. 18 ноября 2019 Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав Николая Герасименко. Из озвученного в суде протокола следует, что автомобиль Герасименко на большой скорости выехал с дублера сразу на третью полосу Ленинского проспекта и не уступил дорогу спортивному мотоциклу KTM 690 SMC. Мотоциклист упал на проезжую часть, получив травмы средней тяжести: сотрясение мозга, закрытый перелом одного из позвонков, ряд других переломов и ушибов. Полномочий депутата Госдумы VII созыва Николая Герасименко закончились 11 октября 2021 года.6 декабря 2018 года Госдума сняла неприкосновенность с депутата от "Справедливой России" Вадима Белоусова по просьбе Генпрокуратуры. По вопросу лишения неприкосновенности Белоусова фракция партии голосовала против, так как считает уголовное преследование необоснованным и надуманным. 28 августа 2020 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Белоусова. Законодателя обвиняют в получении взяток на сумму, превышающую три миллиарда рублей. По данным Следственного комитета РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и его теща Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более трех миллиардов рублей. По версии следствия, мать супруги Белоусова получала наличные в Челябинске, в Москве же деньги закладывались в банковскую ячейку. Жена депутата забирала их оттуда. Как сообщал СК в начале сентября 2020 года, расследование дела в отношении Белоусова и Бутаковой было завершено и направлено в Челябинский областной суд. В конце того же месяца челябинский суд сообщил, что направил дело по подсудности в Мосгорсуд, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва. В январе 2021 года состоялось первое заседание суда по существу. Вадим Белоусов свою вину не признает. В сентябре 2021 года Вадим Белоусов был избран в Госдуму РФ VIII созыва по списку партии "Справедливая Россия – За правду".7 апреля 2015 года Государственная дума РФ поддержала представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от фракции "Справедливая Россия" Ильи Пономарева. В конце марта Генпрокуратура обратилась в Госдуму с представлением о лишении Пономарева неприкосновенности в связи с делом фонда "Сколково". В мае 2014 года СК РФ сообщил, что в отношении вице-президента "Сколково" Алексея Бельтюкова возбуждено дело о растрате – по данным следствия, он незаконно передал Пономареву 750 тысяч долларов из средств фонда. По информации СК, растрату Бельтюков пытался завуалировать, заключив от имени фонда договоры с парламентарием. По данным следствия, таким образом Бельтюков и Пономарев создали условия для хищения средств "Сколково" в пользу последнего, а депутат был пособником Бельтюкова в растрате денежных средств фонда "Сколково" на сумму более 22 миллионов рублей. Пономарев в 2015 году уехал из России и с тех пор желания вернуться не изъявлял. Он сообщал, что получил разрешение на временное проживание на Украине, куда и переехал. В июне 2016 года Госдума приняла постановление о лишении мандата Ильи Пономарева за неисполнение им своих обязанностей. Пономарев был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Алексей Бельтюков также объявлен в международный розыск. 4 июля 2014 года Госдума поддержала предложение Генпрокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности коммуниста Николая Паршина. С просьбой о лишении неприкосновенности депутата в Госдуму обратился генпрокурор РФ Юрий Чайка, который попросил депутатов дать согласие на привлечение Паршина в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве. В КПРФ не исключили, что просьба ГП лишить Паршина неприкосновенности связана с его участием в выборах губернатора Волгоградской области. При этом Паршин заявил накануне о намерении сняться с выборов. По данным Генпрокуратуры, Паршин, будучи депутатом Волгоградской областной думы (2009-2014), совершил несколько махинаций при продаже здания местной школы и нанес ущерб местному бюджету в 25 миллионов рублей. В октябре 2014 года ему предъявили обвинение в мошенничестве. 1 июля 2021 года Волжский городской суд признал Паршина виновным в "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере" и заочно приговорил его к трем годам тюрьмы. Приговор был вынесен отсутствие обвиняемого, так как с апреля 2017 года он находится в розыске. 10 июня 2014 года Госдума дала согласие на представление генпрокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности главы думского комитета по информационной политике Алексея Митрофанова (фракция "Справедливая Россия") для привлечения его в качестве обвиняемого по уголовному делу о покушении на мошенничество. В августе 2013 года Мещанский суд Москвы приговорил к лишению свободы двух фигурантов дела о крупном мошенничестве: они получили от бизнесмена 2,2 миллиона рублей, пообещав ему нужное решение арбитражного суда, на которое на самом деле никак не могли повлиять. Свидетелем по делу проходил Митрофанов, который якобы присутствовал при передаче взятки, однако статус неприкосновенности не позволил следователям его задержать и привлечь к ответственности. Сам Митрофанов категорически отрицал свою причастность к уголовному делу. Депутата также не допрашивали в суде, так как дело слушалось в особом порядке – без исследования доказательств и допроса свидетелей. По данным СМИ, после начала уголовного преследования народный избранник уехал за границу.13 февраля 2013 года Госдума лишила депутата от КПРФ Константина Ширшова неприкосновенности и дала согласие на привлечение его Генпрокуратурой в качестве обвиняемого. Следствие заподозрило его в покушении на мошенничество с продажей думского мандата за 7,5 миллиона евро. Ширшов сам написал заявление о добровольном сложении депутатской неприкосновенности. 19 апреля 2013 года Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве ему было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Ширшов считал, что оперативно-розыскные мероприятия в отношении него были незаконны и не могут быть признаны как основания для обвинения. 22 ноября 2013 года Госдума поддержала ходатайство генпрокуратуры на передачу уголовного дела в отношении Ширшова в суд. 26 мая 2014 года Мосгорсуд приговорил его к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей. 14 апреля 2015 года Верховный суд РФ оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Ширшова и признал законным приговор, который вступил в силу на следующий день. 22 мая 2015 года Госдума лишила его депутатского мандата. Основанием для досрочного прекращения полномочий Ширшова стало вступление в силу обвинительного приговора суда. 10 января 2017 года стало известно, что он вышел на свободу. 19 февраля 2013 года Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата партии "Справедливая Россия" Олега Михеева. Дума поддержала запрос Генпрокуратуры о снятии с Михеева депутатской неприкосновенности и привлечении его в качестве обвиняемого. Михееву было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он подписал договор о реконструкции Волгоградского моторостроительного завода, по завершении которого 14 объектов имущества переходили в его собственность. Для реализации задуманного он взял кредит на 172 миллиона рублей, после чего легализовал эти 14 объектов, передав их Виталию Попову, который находится под подпиской о невыезде. Стоимость объектов составляет около 14 миллионов рублей. Другой эпизод в деле Михеева связан с покушением на хищение 2,1 миллиарда рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший депутату Волгопромбанк. Еще один эпизод связан с попыткой Михеева использовать служебное положение для влияния на суд, однако впоследствии за истечением сроков давности обвинение было снято. В августе 2019 года Басманный суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева. Олег Михеев находится в международном розыске. 6 июля 2012 года Госдума лишила иммунитета и дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении депутата КПРФ Владимира Бессонова. Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел в декабре 2011 года: Бессонов организовал в Ростове-на-Дону несогласованный митинг c более чем 100 участниками, а на требование полиции прекратить акцию депутат и другие организаторы ответили отказом. Как утверждают следователи, после попыток полицейских самостоятельно отключить звукоусиливающую аппаратуру участники митинга, включая Бессонова, устроили с ними драку. Потерпевшими по делу были признаны двое полицейских. Уголовное дело было заведено по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Уголовное дело было передано в суд в 2015 году. Из-за неявок подсудимого суд вскоре изменил меру пресечения Бессонову с подписки о невыезде на заочный арест и объявил его в розыск. Производство по делу было приостановлено, а в начале декабря 2017 года по ходатайству прокурора суд возобновил производство, решив рассмотреть материалы заочно. В сентябре 2018 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Бессонова к трем годам колонии общего режима и объявил его в федеральный розыск. Приговор обжаловали обе стороны процесса. В декабре 2018 года Ростовский областной суд оставил приговор без изменения. 3 ноября 2010 года Госдума приняла решение о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Госдумы от ЛДПР Ашота Егиазаряна, а 9 марта 2011 года дала согласие на арест депутата. По версии российских следственных органов, в 2010 году Егиазарян вместе с тремя предполагаемыми соучастниками обманным путем приобрел 20% акций ЗАО "Центурион Альянс" на общую сумму около 1,57 миллиарда рублей. Сам Егиазарян утверждает, что стал жертвой "рейдерского захвата", инициаторами которого якобы выступили бизнесмены Сулейман Керимов и Аркадий Ротенберг, а также бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По мнению депутата, причиной конфликта стало его участие в проекте по реконструкции гостиницы "Москва". В 2012 году следствие возбудило в отношении экс-депутата Ашота Егиазаряна новое уголовное дело – о мошенничестве почти на 6 миллиардов рублей. С ноября 2010 года Егиазарян находится в федеральном, а с конца декабря 2010 года – в международном розыске. В мае 2011 года Интерпол внес Ашота Егиазаряна в базу разыскиваемых лиц. Минюст США в 2013 году отказал генпрокуратуре РФ в выдаче экс-депутата. В мае 2018 года Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил его к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей. В ноябре 2018 года Мосгорсуд признал приговор законным. 1 ноября 2001 года решением Госдумы III созыва был лишен депутатской неприкосновенности независимый депутат Владимир Головлев. В отношении него было возбуждено уголовное дело в 1996 году в связи с деятельностью Головлева в Челябинской области и расследовалось областной прокуратурой. Как отмечалось в представлении Генерального прокурора, органы следствия располагали доказательствами причастности его к совершению хищений государственных средств в крупных размерах при проведении приватизации на территории Челябинской области. Госдума согласилась с ходатайством Генпрокуратуры о проведение следственных действий в отношении Головлева и обыск, однако не дала согласия на его арест. 2 ноября 2001 года следователи Челябинской прокуратуры предъявили Головлеву обвинение. Расследование уголовного дела в отношении Головлева было окончено 10 января 2002 года, а 21 августа 2002 года его убили в Москве. На следующей день дело в отношении него было прекращено. 18 сентября 1998 года депутатской неприкосновенности был лишен депутат от Дагестана Надир Хачилаев. Надир Хачилаев и его брат Магомед обвинялись в организации в мае 1998 года вооруженного мятежа в Махачкале. Этому предшествовала стычка охраны Хачилаева с дагестанским ОМОНом, в результате которой были убиты трое милиционеров. В ходе мятежа вооруженные сторонники Хачилаевых захватили здание Госсовета Дагестана. В октябре 1999 года он был задержан в Чечне. В июне 2000 года Верховным судом Дагестана приговорен к полутора годам лишения свободы, освобожден из-под стражи в зале суда по амнистии Госдумы в честь 55-летия Победы. 19 января 2002 года был задержан по подозрению в причастности к теракту 18 января в Махачкале, в результате которого погибли семь военнослужащих внутренних войск. 22 января 2002 года был обвинен прокуратурой в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. 11 марта 2002 года полностью оправдан судом Советского района Махачкалы и вышел на свободу. 11 августа 2003 года застрелен в Махачкале.6 октября 1995 года депутатской неприкосновенности был лишен Сергей Мавроди (Госдума первого созыва), поскольку "пренебрегал своими обязанностями депутата и продолжал заниматься коммерческой деятельностью". В отношении него было возбуждено уголовное дело в связи с финансовыми махинациями в бытность его главой финансовой пирамиды "МММ". Задержан Мавроди был только 31 января 2003 года. 28 апреля 2007 года приговорен к четырем с половиной годам и вскоре вышел на свободу. В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл МММ-2012. В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело. 26 марта 2018 года Сергей Мавроди скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, госдума рф, дело о незаконной охоте с участием рашкина