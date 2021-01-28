https://ria.ru/20210128/vzyatka-1595006386.html

Депутат Госдумы Белоусов отверг в суде обвинения во взятке

Депутат Госдумы Белоусов отверг в суде обвинения во взятке

Депутат Госдумы Вадим Белоусов отказался признать вину в получении взятки в размере три миллиарда рублей на первом заседании суда по существу, следует из... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T17:39

2021-01-28T17:39

2021-01-28T17:55

челябинский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

михаил юревич

москва

челябинск

челябинская область

происшествия

вадим белоусов

госдума рф

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Вадим Белоусов отказался признать вину в получении взятки в размере три миллиарда рублей на первом заседании суда по существу, следует из аудиозаписи заседания, имеющейся в распоряжении РИА Новости."Суть обвинений мне непонятна. Я не понимаю, с каких пор участие в выборах депутата думы стало преступлением. Вину не признаю ни полностью, ни частично", - заявил Белоусов.В ходе заседания представители надзорного ведомства огласили обвинительное заключение.Защитники депутата также выразили несогласие с заключением прокурора. По их словам, в действиях депутата нет преступной составляющей."Девяносто процентов обвинения касаются третьих лиц, а действия Белоусова сами по себе никакой преступной составляющей не содержат", - сказали защитники.По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более трех миллиардов рублей.Как сообщал СК в начале сентября 2020 года, расследование дела в отношении Белоусова и Бутаковой было завершено и направлено в Челябинский областной суд. В конце того же месяца челябинский суд сообщил, что направил дело по подсудности в Мосгорсуд, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва.СК РФ сообщал, что лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности осуществлялись в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, на основании согласия Госдумы, скрывшийся от следствия и суда бывший губернатор Челябинской области Юревич объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20210128/deputat-1594888870.html

https://ria.ru/20201224/zaderzhanie-1590707280.html

москва

челябинск

челябинская область

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челябинский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), михаил юревич, москва, челябинск, челябинская область, происшествия, вадим белоусов, госдума рф