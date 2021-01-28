Депутат Госдумы Белоусов отверг в суде обвинения во взятке
17:39 28.01.2021 (обновлено: 17:55 28.01.2021)
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Вадим Белоусов отказался признать вину в получении взятки в размере три миллиарда рублей на первом заседании суда по существу, следует из аудиозаписи заседания, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
"Суть обвинений мне непонятна. Я не понимаю, с каких пор участие в выборах депутата думы стало преступлением. Вину не признаю ни полностью, ни частично", - заявил Белоусов.
В ходе заседания представители надзорного ведомства огласили обвинительное заключение.
Защитники депутата также выразили несогласие с заключением прокурора. По их словам, в действиях депутата нет преступной составляющей.
"Девяносто процентов обвинения касаются третьих лиц, а действия Белоусова сами по себе никакой преступной составляющей не содержат", - сказали защитники.
По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более трех миллиардов рублей.
Как сообщал СК в начале сентября 2020 года, расследование дела в отношении Белоусова и Бутаковой было завершено и направлено в Челябинский областной суд. В конце того же месяца челябинский суд сообщил, что направил дело по подсудности в Мосгорсуд, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва.
СК РФ сообщал, что лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности осуществлялись в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, на основании согласия Госдумы, скрывшийся от следствия и суда бывший губернатор Челябинской области Юревич объявлен в международный розыск.
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