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Госдума обсудит вопрос неприкосновенности Рашкина на заседании 25 ноября
Госдума обсудит вопрос неприкосновенности Рашкина на заседании 25 ноября - РИА Новости, 17.11.2021
Госдума обсудит вопрос неприкосновенности Рашкина на заседании 25 ноября
Госдума может обсудить вопрос депутатской неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина на заседании 25 ноября, сообщил председатель нижней палаты... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:50
2021-11-17T18:49
политика
госдума рф
коронавирус в россии
саратовская область
валерий рашкин
вячеслав володин
генеральная прокуратура рф
кпрф
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Госдума может обсудить вопрос депутатской неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина на заседании 25 ноября, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Совет Думы рассмотрел этот вопрос... В соответствии с нормами регламента обсуждение, возможно, состоится на следующей неделе на пленарном заседании в четверг, 25 ноября", - сказал Володин журналистам.Парламентарий уточнил, что в соответствии с регламентом комиссия Госдумы по мандатным вопросам в течение семи дней должна изучить обращение генпрокурора, затем депутаты поднимут данный вопрос на заседании."В ходе обсуждения депутаты задают вопросы, после чего принимается решение. Будет возможность выступить и у Рашкина", - отметил он.Ранее Володин сообщил, что представление Генпрокуратуры РФ о лишении задержанного в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте депутата от КПРФ Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в Госдуму.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждает сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина. Также он рассказал, что по обращению адвокатов Рашкин прошел на полиграфе проверку, которая якобы подтвердила его версию произошедшего. При этом, по словам Синельщикова, пройденная проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не будет являться доказательством.
https://ria.ru/20211111/rashkin-1758502056.html
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политика, госдума рф, коронавирус в россии, саратовская область, валерий рашкин, вячеслав володин, генеральная прокуратура рф, кпрф, россия
16:50 17.11.2021 (обновлено: 18:49 17.11.2021)
 
Госдума обсудит вопрос неприкосновенности Рашкина на заседании 25 ноября

Володин: Госдума может обсудить вопрос неприкосновенности Рашкина 25 ноября

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Госдума может обсудить вопрос депутатской неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина на заседании 25 ноября, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Совет Думы рассмотрел этот вопрос... В соответствии с нормами регламента обсуждение, возможно, состоится на следующей неделе на пленарном заседании в четверг, 25 ноября", - сказал Володин журналистам.
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 09:15
Источник сообщил, когда Рашкина могут лишить депутатской неприкосновенности
Парламентарий уточнил, что в соответствии с регламентом комиссия Госдумы по мандатным вопросам в течение семи дней должна изучить обращение генпрокурора, затем депутаты поднимут данный вопрос на заседании.
"В ходе обсуждения депутаты задают вопросы, после чего принимается решение. Будет возможность выступить и у Рашкина", - отметил он.
Ранее Володин сообщил, что представление Генпрокуратуры РФ о лишении задержанного в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте депутата от КПРФ Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в Госдуму.
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 19:28
Рашкин прошел проверку на полиграфе
По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждает сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.
Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.
Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина. Также он рассказал, что по обращению адвокатов Рашкин прошел на полиграфе проверку, которая якобы подтвердила его версию произошедшего. При этом, по словам Синельщикова, пройденная проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не будет являться доказательством.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 11:38
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к обвинению Рашкина в незаконной охоте
 
ПолитикаГосдума РФКоронавирус в РоссииСаратовская областьВалерий РашкинВячеслав ВолодинГенеральная прокуратура РФКПРФРоссия
 
 
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