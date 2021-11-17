https://ria.ru/20211117/gosduma-1759501094.html

В Госдуму поступило представление о лишении Рашкина неприкосновенности

В Госдуму поступило представление о лишении Рашкина неприкосновенности - РИА Новости, 17.11.2021

В Госдуму поступило представление о лишении Рашкина неприкосновенности

Нижняя палата парламента получила ходатайство Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося, сообщил... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:38

2021-11-17T16:38

2021-11-17T18:55

валерий рашкин

генеральная прокуратура рф

госдума рф

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Нижняя палата парламента получила ходатайство Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося, сообщил думский спикер Вячеслав Володин.В случае положительного решения парламентария смогут привлечь к ответственности.Володин не исключил, что решение по поводу Рашкина могут принять 25 ноября. Согласно регламенту, сначала поданные бумаги должны изучить в комиссии по мандатным вопросам, после чего депутаты поднимут вопрос на заседании, пояснил он. "В ходе обсуждения депутаты задают вопросы, после чего принимается решение. Будет возможность выступить и у Рашкина", — добавил председатель ГД. Глава профильной комиссии уточнил журналистам, что представление рассмотрят до 23 ноября. В конце октября инспекторы в Саратовской области остановили автомобиль коммуниста и обнаружили в нем тело застреленного животного. Сам Рашкин утверждает, что наткнулся на него, пока гулял в лесу, и взял с собой.Неподалеку от места разделки лосиной туши нашли карабин и патроны, а также охотничий билет и разрешение на оружие на имя Валерия Рашкина.СК возбудил уголовное дело о незаконной охоте, его передали в центральный аппарат ведомства.Депутат говорил, что готов прийти к следователю, чтобы установить истину.

https://ria.ru/20211109/poligraf-1758301418.html

https://ria.ru/20211108/rashkin-1758098096.html

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валерий рашкин, генеральная прокуратура рф, госдума рф