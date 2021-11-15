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Биография Александра Бортникова
Биография Александра Бортникова - РИА Новости, 15.11.2021
Биография Александра Бортникова
Директор Федеральной службы безопасности России Александр Васильевич Бортников родился 15 ноября 1951 года в городе Перми. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T04:02
2021-11-15T04:02
справки
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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Директор Федеральной службы безопасности России Александр Васильевич Бортников родился 15 ноября 1951 года в городе Перми. В 1973 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I), работал по специальности на предприятиях города Гатчины Ленинградской области.С 1975 года – в органах государственной безопасности. Проходил службу на должностях оперативного и руководящего состава в контрразведывательных подразделениях УКГБ СССР по Ленинградской области - УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.С 2003 года – начальник УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.С февраля 2004 года – заместитель директора - руководитель департамента экономической безопасности ФСБ России, с июля 2004 года – руководитель службы экономической безопасности ФСБ России.12 мая 2008 году указом президента Российской Федерации назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации.Председатель Национального антитеррористического комитета.Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации.Член Совета по противодействию коррупции при президенте РФ, Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.Генерал армии. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".Награжден также орденами "За военные заслуги", Почета, Дружбы и Александра Невского, медалями. Имеет награды ряда зарубежных стран.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
04:02 15.11.2021
 

Биография Александра Бортникова

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор ФСБ Александр Бортников выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве
Директор ФСБ Александр Бортников выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор Федеральной службы безопасности России Александр Васильевич Бортников родился 15 ноября 1951 года в городе Перми.
В 1973 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I), работал по специальности на предприятиях города Гатчины Ленинградской области.
С 1975 года – в органах государственной безопасности. Проходил службу на должностях оперативного и руководящего состава в контрразведывательных подразделениях УКГБ СССР по Ленинградской области - УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
С 2003 года – начальник УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
С февраля 2004 года – заместитель директора - руководитель департамента экономической безопасности ФСБ России, с июля 2004 года – руководитель службы экономической безопасности ФСБ России.
12 мая 2008 году указом президента Российской Федерации назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Председатель Национального антитеррористического комитета.
Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации.
Член Совета по противодействию коррупции при президенте РФ, Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.
Генерал армии. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Награжден также орденами "За военные заслуги", Почета, Дружбы и Александра Невского, медалями. Имеет награды ряда зарубежных стран.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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