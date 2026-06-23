Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Владимир Зеленский — террорист.
- Однако, он подчеркнул, что на Украине на данном этапе нет других политических фигур, с кем можно было бы вести диалог.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский - террорист, но на Украине пока нет других, с кем можно было бы говорить, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Российская сторона учитывает данные обстоятельства. Зеленский - террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе. Он принимает решения соответствующие, мы это учитываем", - сказал Бортников ИС "Вести".