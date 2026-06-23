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Бортников назвал Зеленского террористом - РИА Новости, 23.06.2026
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16:47 23.06.2026
Бортников назвал Зеленского террористом

Александр Бортников назвал Владимира Зеленского террористом

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Владимир Зеленский — террорист.
  • Однако, он подчеркнул, что на Украине на данном этапе нет других политических фигур, с кем можно было бы вести диалог.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский - террорист, но на Украине пока нет других, с кем можно было бы говорить, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Российская сторона учитывает данные обстоятельства. Зеленский - террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе. Он принимает решения соответствующие, мы это учитываем", - сказал Бортников ИС "Вести".
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Александр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
 
 
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