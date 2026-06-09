В СЗФО нужно усилить антитеррористическую защищенность, заявил Бортников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Бортников заявил о необходимости корректировки обеспечения антитеррористической защищенности объектов в Северо-Западном федеральном округе.
- На заседании НАК обсуждались вопросы профилактики террористических угроз на территории округа в условиях проведения спецоперации.
- Бортников подчеркнул необходимость выработки мер реагирования на диверсионно-террористические акты и активизации работы по профилактике терроризма, особенно среди молодежи.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Обстановка в Северо-Западном федеральном округе России требует существенной корректировки организации обеспечения антитеррористической защищенности объектов, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
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"Складывающаяся обстановка требует внесения существенных коррективов в организацию работы по обеспечению антитеррористической защищённости объектов", - сказал Бортников.
Он добавил, что также требуется выработать адекватные меры реагирования на попытки противника совершать диверсионно-террористические акты. Кроме того, необходима активизация работы по профилактике терроризма, прежде всего, в молодежной среде.