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В СЗФО нужно усилить антитеррористическую защищенность, заявил Бортников - РИА Новости, 09.06.2026
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11:47 09.06.2026 (обновлено: 12:00 09.06.2026)
В СЗФО нужно усилить антитеррористическую защищенность, заявил Бортников

Бортников: в СЗФО нужна корректировка антитеррористической защищенности

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Бортников заявил о необходимости корректировки обеспечения антитеррористической защищенности объектов в Северо-Западном федеральном округе.
  • На заседании НАК обсуждались вопросы профилактики террористических угроз на территории округа в условиях проведения спецоперации.
  • Бортников подчеркнул необходимость выработки мер реагирования на диверсионно-террористические акты и активизации работы по профилактике терроризма, особенно среди молодежи.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Обстановка в Северо-Западном федеральном округе России требует существенной корректировки организации обеспечения антитеррористической защищенности объектов, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
Заседание НАК, на котором рассматривались вопросы совершенствования профилактики террористических угроз на территории Северо-Западного федерального округа в условиях проведения спецоперации, прошло во вторник в Москве под руководством Бортникова.
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"Складывающаяся обстановка требует внесения существенных коррективов в организацию работы по обеспечению антитеррористической защищённости объектов", - сказал Бортников.
Он добавил, что также требуется выработать адекватные меры реагирования на попытки противника совершать диверсионно-террористические акты. Кроме того, необходима активизация работы по профилактике терроризма, прежде всего, в молодежной среде.
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РоссияБезопасностьМоскваАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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