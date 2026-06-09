В СЗФО нужно усилить антитеррористическую защищенность, заявил Бортников

"Складывающаяся обстановка требует внесения существенных коррективов в организацию работы по обеспечению антитеррористической защищённости объектов", - сказал Бортников.

Он добавил, что также требуется выработать адекватные меры реагирования на попытки противника совершать диверсионно-террористические акты. Кроме того, необходима активизация работы по профилактике терроризма, прежде всего, в молодежной среде.