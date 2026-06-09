Запад превратил Украину в криминальную империю, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Западные страны превратили Украину в криминальную империю, заявили в МИД России.

Местные ОПГ занимаются незаконным оборотом наркотиков, мошенничеством, торговлей оружием, людьми и органами.

Киевский режим задействует в телефонном мошенничестве около 100 тысяч человек.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Западные страны превратили Украину в криминальную империю, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Петр Ильичев.

« "Апогеем политики государств коллективного Запада по поддержке очагов напряженности стало превращение Украины из государства в криминальную империю", — сказал он на Совещании руководителей антитеррористических структур участников СНГ.

Дипломат отметил, что местные ОПГ занимаются незаконным оборотом наркотиков, на который приходится почти половина их противоправных действий, мошенничеством, торговлей оружием, людьми и органами.

"Стрелковое оружие с Украины находится почти на всех континентах, бесконтрольная накачка (страны. — Прим. ред.) оружием провоцирует резкое обострение криминогенной ситуации в Европе , а также в других регионах мира", — подчеркнул Ильичев.

Директор департамента добавил, что киевский режим задействует в телефонном мошенничестве около 100 тысяч человек.

В конце мая директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Украина стала крупнейшим в Европе центром незаконного сбыта оружия и снарядов. В начале года спецслужба совместно с КГБ Белоруссии пресекла попытку Киева ввезти в Россию более 500 взрывных устройств.