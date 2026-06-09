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Запад превратил Украину в криминальную империю, заявили в МИД - РИА Новости, 09.06.2026
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11:07 09.06.2026 (обновлено: 12:10 09.06.2026)
Запад превратил Украину в криминальную империю, заявили в МИД

Ильичев: превращение Украины в криминальную империю стало апогеем работы Запада

© РИА НовостиЗдание МИД в Москве
Здание МИД в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости
Здание МИД в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Западные страны превратили Украину в криминальную империю, заявили в МИД России.
  • Местные ОПГ занимаются незаконным оборотом наркотиков, мошенничеством, торговлей оружием, людьми и органами.
  • Киевский режим задействует в телефонном мошенничестве около 100 тысяч человек.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Западные страны превратили Украину в криминальную империю, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Петр Ильичев.
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"Апогеем политики государств коллективного Запада по поддержке очагов напряженности стало превращение Украины из государства в криминальную империю", — сказал он на Совещании руководителей антитеррористических структур участников СНГ.

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Дипломат отметил, что местные ОПГ занимаются незаконным оборотом наркотиков, на который приходится почти половина их противоправных действий, мошенничеством, торговлей оружием, людьми и органами.
"Стрелковое оружие с Украины находится почти на всех континентах, бесконтрольная накачка (страны. — Прим. ред.) оружием провоцирует резкое обострение криминогенной ситуации в Европе, а также в других регионах мира", — подчеркнул Ильичев.
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Директор департамента добавил, что киевский режим задействует в телефонном мошенничестве около 100 тысяч человек.
В конце мая директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Украина стала крупнейшим в Европе центром незаконного сбыта оружия и снарядов. В начале года спецслужба совместно с КГБ Белоруссии пресекла попытку Киева ввезти в Россию более 500 взрывных устройств.
Бортников также отмечал, что украинские ОПГ занимаются производством синтетических наркотиков, а на деньги от их продажи финансируют теракты.
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