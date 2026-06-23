Работа по предотвращению атак Киева идет постоянно, заявил Бортников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что работа по предотвращению террористических атак киевского режима идет постоянно.
- Бортников подчеркнул, что ФСБ будет делать все возможное для предотвращения и наказания за атаки.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Работа по предотвращению террористических атак киевского режима идет постоянно, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Работа ведется постоянно, в круглосуточном режиме. Мы не пропустим, конечно же, и будем делать все зависящее от нас, чтобы предотвратить, не допустить, конечно же, наказать", - сказал Бортников ИС "Вести", говоря о предотвращении атак Киева.