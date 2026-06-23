Рейтинг@Mail.ru
Работа по предотвращению атак Киева идет постоянно, заявил Бортников - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 23.06.2026
Работа по предотвращению атак Киева идет постоянно, заявил Бортников

Бортников: работа по предотвращению террористических атак Киева идет постоянно

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что работа по предотвращению террористических атак киевского режима идет постоянно.
  • Бортников подчеркнул, что ФСБ будет делать все возможное для предотвращения и наказания за атаки.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Работа по предотвращению террористических атак киевского режима идет постоянно, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Работа ведется постоянно, в круглосуточном режиме. Мы не пропустим, конечно же, и будем делать все зависящее от нас, чтобы предотвратить, не допустить, конечно же, наказать", - сказал Бортников ИС "Вести", говоря о предотвращении атак Киева.
Путин об ударах Киева по гражданской инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Киев наносит удары, пытаясь повлиять на туристический сезон, заявил Путин
Вчера, 16:35
 
В миреКиевРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр Бортников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала