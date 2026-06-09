Бортников: Киев стремится нанести максимальный ущерб морским объектам

Заседание НАК, на котором рассматривались вопросы совершенствования профилактики террористических угроз на территории Северо-Западного федерального округа в условиях проведения спецоперации, прошло во вторник в Москве под руководством Бортникова.

"С 2023 года в округе более чем в три раза возросло число преступлений террористической направленности. Причиной этого является наращивание противника количества диверсионно-террористических нападений и стремление нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре", - сказал Бортников.