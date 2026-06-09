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Бортников: Киев стремится нанести максимальный ущерб морским объектам - РИА Новости, 09.06.2026
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12:03 09.06.2026 (обновлено: 13:24 09.06.2026)
Бортников: Киев стремится нанести максимальный ущерб морским объектам

Бортников: Киев стремится нанести максимальный ущерб морской инфраструктуре

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что киевский режим стремится нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Киевский режим стремится нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
Заседание НАК, на котором рассматривались вопросы совершенствования профилактики террористических угроз на территории Северо-Западного федерального округа в условиях проведения спецоперации, прошло во вторник в Москве под руководством Бортникова.
"С 2023 года в округе более чем в три раза возросло число преступлений террористической направленности. Причиной этого является наращивание противника количества диверсионно-террористических нападений и стремление нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре", - сказал Бортников.
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МоскваАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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