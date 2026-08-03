Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева продлили арест до ноября

Краткий пересказ от РИА ИИ Замоскворецкий суд Москвы продлил на три месяца срок ареста фигурантам дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — до 6 ноября 2026 года.

Шестого февраля в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали.

По данным СК, Виктор Васин арендовал квартиру исполнителю покушения Любомиру Корбе и обеспечивал его проездными билетами, а Павел Васин отвечал за машины, используемые для слежки и изъятия оружия из схрона.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы на три месяца продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Любомиру Корбе, Павлу Васину, Виктору Васину меру пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, до 6 ноября 2026 года", - решил суд.

Обвиняемые просили суд изменить меру пресечения на более мягкую, а Васин-старший, инвалид третьей группы, также жаловался на состояние здоровья и отсутствие необходимого лечения в СИЗО.

Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали. В середине марта директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что Алексеев поправляется.

Любомира Корбу, прибывшего в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, задержали в Дубае и передали РФ, где он уже был заочно арестован. Также были заключены под стражу Виктор Васин и его сын Павел.

По данным СК, Виктор, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру исполнителю покушения Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.