Рейтинг@Mail.ru
Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева продлили арест до ноября - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 03.08.2026 (обновлено: 15:23 03.08.2026)
Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева продлили арест до ноября

Суд на три месяца продлил срок ареста фигурантам дела о покушении на Алексеева

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замоскворецкий суд Москвы продлил на три месяца срок ареста фигурантам дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — до 6 ноября 2026 года.
  • Шестого февраля в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали.
  • По данным СК, Виктор Васин арендовал квартиру исполнителю покушения Любомиру Корбе и обеспечивал его проездными билетами, а Павел Васин отвечал за машины, используемые для слежки и изъятия оружия из схрона.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы на три месяца продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Любомиру Корбе, Павлу Васину, Виктору Васину меру пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, до 6 ноября 2026 года", - решил суд.
Экстрадиция исполнителя покушения на генерала Владимира Алексеева гражданина России Любомира Корбы - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Россия не забудет и не простит покушение на Алексеева, заявил Бортников
22 февраля, 14:14
Обвиняемые просили суд изменить меру пресечения на более мягкую, а Васин-старший, инвалид третьей группы, также жаловался на состояние здоровья и отсутствие необходимого лечения в СИЗО.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали. В середине марта директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что Алексеев поправляется.
Любомира Корбу, прибывшего в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, задержали в Дубае и передали РФ, где он уже был заочно арестован. Также были заключены под стражу Виктор Васин и его сын Павел.
По данным СК, Виктор, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру исполнителю покушения Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Еще одна соучастница покушения Зинаида Серебрицкая скрылась на территории Турции, она заочно арестована.
Люди у дома, где было совершено покушение на генерала Минобороны Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Бортников рассказал о британском следе в покушении на генерала Алексеева
22 февраля, 14:09
 
ПроисшествияПокушение на генерала Алексеева в МосквеМоскваРоссияУкраинаАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала