Путин обсудил с СБ вопросы внутренней безопасности и отношения с соседями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин провел встречу с постоянными членами СБ и обсудил вопросы внутренней безопасности.
- С докладами выступили директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.
- Также участники совещания затронули тему отношений России с соседями.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Путин обсудил на встрече с постоянными членами СБ вопросы внутренней безопасности.
С докладами выступили директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. Затем участники совещания затронули тему отношений России с соседями.
На встрече также присутствовали премьер Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель АП Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев и глава СВР Сергей Нарышкин.
В прошлый раз Путин провел совещание с членами совета 19 июня. Тогда они обсудили вопросы внешней политики.