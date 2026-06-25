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Путин обсудил с СБ вопросы внутренней безопасности и отношения с соседями - РИА Новости, 25.06.2026
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13:33 25.06.2026 (обновлено: 14:02 25.06.2026)
Путин обсудил с СБ вопросы внутренней безопасности и отношения с соседями

Путин обсудил с постоянными членами СБ вопросы внутренней безопасности РФ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин провел встречу с постоянными членами СБ и обсудил вопросы внутренней безопасности.
  • С докладами выступили директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.
  • Также участники совещания затронули тему отношений России с соседями.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Путин обсудил на встрече с постоянными членами СБ вопросы внутренней безопасности.
С докладами выступили директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. Затем участники совещания затронули тему отношений России с соседями.
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На встрече также присутствовали премьер Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель АП Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев и глава СВР Сергей Нарышкин.
В прошлый раз Путин провел совещание с членами совета 19 июня. Тогда они обсудили вопросы внешней политики.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровАлександр БортниковВладимир КолокольцевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Госдума РФ
 
 
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