Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с соседями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России обеспечение внутренней безопасности страны.
- Также обсуждались вопросы развития отношений с ближайшими соседями.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг обсудил с постоянными членами Совбеза РФ обеспечение внутренней безопасности России и развитие отношений с соседями.
"У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. Второй — развития наших отношений с ближайшими соседями. Предлагаю начать с вопросов внутренней повестки", — сказал Путин.
Он попросил доложить по этим темам главу ФСБ России Александра Бортникова и министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.