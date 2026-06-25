Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с соседями - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 25.06.2026 (обновлено: 20:38 25.06.2026)
Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с соседями

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза развитие отношений с соседями

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России обеспечение внутренней безопасности страны.
  • Также обсуждались вопросы развития отношений с ближайшими соседями.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг обсудил с постоянными членами Совбеза РФ обеспечение внутренней безопасности России и развитие отношений с соседями.
"У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. Второй — развития наших отношений с ближайшими соседями. Предлагаю начать с вопросов внутренней повестки", — сказал Путин.
Он попросил доложить по этим темам главу ФСБ России Александра Бортникова и министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
"Мы соседи". Сикорский сделал дерзкое заявление о переговорах с Россией
20 июня, 11:56
 
РоссияВладимир ПутинВладимир КолокольцевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр Бортников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала