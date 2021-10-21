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ЧП на российских АЭС в 2011-2021 годах
ЧП на российских АЭС в 2011-2021 годах - РИА Новости, 21.10.2021
ЧП на российских АЭС в 2011-2021 годах
второй энергоблок Ростовской АЭС был остановлен для регламентных работ из-за дефекта в одном из элементов системы контроля влажности пара. Представитель... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:05
2021-10-21T11:05
справки
россия
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202121 октября второй энергоблок Ростовской АЭС был остановлен для регламентных работ из-за дефекта в одном из элементов системы контроля влажности пара. Представитель "Росатома" отметил, что ситуация штатная и не представляет угрозу безопасности. 26 сентября в 10:01 действием автоматики был остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС. Компания заявила, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. 29 сентября энергоблок №4 Калининской АЭС был включен в сеть. 23 марта автоматика отключила от сети четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800, необходимом для отработки ряда технологий атомной энергетики будущего. Позднее энергоблок был запущен, однако 4 мая автоматика опять отключила от сети четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800. 2 июня 2021 года энергоблок № 4 Белоярской АЭС возобновил работу после ремонта оборудования. 202026 ноября седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС действием автоматики был отключен от сети по факту срабатывания датчика превышения давления во втором контуре. 27 ноября представители компании сообщили, что специалисты нашли и устранили дефект, из-за которого произошло нарушение в работе одного из элементов электротехнического оборудования. 24 ноября третий энергоблок Курской АЭС был остановлен по факту срабатывания автоматики. По данным концерна "Росэнергоатом", причиной останова стало формирование одним из контроллеров ложного сигнала защиты. Контроллер был заменен на резервный. 201918 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов на Калининской АЭС были отключены от сети энергоблоки №1, 2 и 4 Калининской АЭС в Тверской области. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений. Нарушение работы Калининской АЭС не повлияло на жизнеобеспечение населения.12 июля из-за поступившего сигнала о неполадках был отключен от сети энергоблок №4 Белоярской атомной электростанции в городе Заречный (Свердловская область) с уникальным ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-800. 16 июля энергоблок возобновил работу. Радиационная обстановка в городе Заречный соответствовала режиму нормальной эксплуатации и находится на уровне естественного фона.15 февраля был отключен от сети действием автоматики блок №1 Ленинградской АЭС-2 в городе Сосновый Бор Ленинградской области, построенный по современному российскому проекту с реакторной установкой ВВЭР-1200 и сданный в промышленную эксплуатацию в конце 2018 года. Замечаний по ядерной, радиационной и промышленной безопасности не было, радиационная обстановка – в пределах естественных фоновых значений.201818 февраля произошло возгорание трансформатора на Курской АЭС в городе Курчатов Курской области. Защитой был отключен один из энергоблоков. Возгорание ликвидировали, пострадавших не было. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации, а также радиационных последствий не было.201726 апреля из-за отказа транзитной линии 330 кВ Ондская ГЭС – Путкинская ГЭС был отключен от сети энергоблок №4 Кольской АЭС, расположенной в 200 километрах к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Энергоблоки №1, №2 и №3 Кольской АЭС работали в штатном режиме. Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 15-километровой зоне наблюдения не отличалась от естественного природного фона.201610 ноября из-за отказа электрического генератора был отключен от сети блок №6 Нововоронежской АЭС (Воронежская область) – самый мощный в российской атомной энергетике и первый в мире блок АЭС, построенный по "постфукусимским" технологиям безопасности. Основной версией отказа генератора рассматривалось короткое замыкание на электротехническом оборудовании. В итоге было решено заменить статор генератора на новый, ранее поставленный для энергоблока №7. 26 января 2017 года энергоблок №6 вышел на 100% номинальной мощности после окончания внепланового ремонта.20 июня в помещении третьего энергоблока Калининской АЭС (Тверская область) произошло короткое замыкание в электрическом оборудовании трансформатора. В результате электрическим током были поражены два работника электрического цеха, один их которых позже скончался.201518 декабря второй блок Ленинградской АЭС (город Сосновый Бор, Ленинградская область) был остановлен из-за образования пара в помещении турбинного цеха. Характер паровой течи был незначителен. Радиационная обстановка на Ленинградской АЭС и промышленной площадке не изменялась и оставалась в пределах естественных фоновых значений. 25 декабря ремонт паропровода на АЭС был завершен.22 января был отключен от сети действием электрической защиты генератора энергоблок №3 Калининской АЭС (Тверская область), никакой угрозы безопасности не было. 3 февраля он был вновь включен в сеть.20147 ноября турбогенератор №4 энергоблока №2 Кольской АЭС (Мурманская область) был отключен от сети. Энергоблок №2 работал на мощности 50%, турбогенератор №3 находился в резерве в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 30-километровой зоне наблюдения не отличалась от естественного природного фона. 8 ноября турбогенератор был включен в сеть.4 ноября ночью при выполнении работ по выводу воздушной ЛЭП "Южная" энергоблоки №1 и №2 Ростовской АЭС были отключены от сети действием электрической защиты. Блок №2 был включен в этот же день, 6 ноября был введен в работу блок №1.23 октября был отключен энергоблок №4 Курской АЭС (Курская область). Отключение вызвано необходимостью устранить дефект на разъединителе открытого распределительного устройства, находящегося за пределами промплощадки. 25 октября блок был включен в сеть после устранения неисправности.201325 ноября при проведении работ по восстановлению участка кровли трубопроводного коридора первого энергоблока Калининской атомной станции (Тверская область) произошло задымление теплоизоляционного материала. На безопасную работу АЭС оно не повлияло. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.5 ноября в результате срабатывания автоматической защиты был остановлен энергоблок №1 Билибинской АЭС, расположенной в зоне вечной мерзлоты на территории Чукотского автономного округа. Уровень радиационного фона в районе расположения атомной станции находился в пределах естественных фоновых значений.20 января действием автоматической защиты из-за отключения генератора от сети был остановлен энергоблок №1 Калининской АЭС (Тверская область). Причиной аварийной остановки стали технические неполадки в работе генератора.20121 ноября из-за срабатывания автоматической защиты был отключен блок №1 Кольской АЭС (Мурманская область). 5 ноября блок был включен в энергосеть.8 марта энергоблок №3 Курской АЭС (Курская область) был отключен от сети в условиях снижения электропотребления во время праздничных дней. 12 марта он был включен в энергосеть после проведения ремонтных работ.201120 октября действием электрической защиты из-за повреждения блочного трансформатора был отключен от сети энергоблок № 4 Кольской АЭС (Мурманская область) в составе турбогенераторов №7 и №8. 21 октября энергоблок № 4 был включен в сеть.22 сентября электрическая защита Кольской АЭС (Мурманская область) отключила от сети седьмой и восьмой генераторы энергоблока №4 из-за повреждения высоковольтного электрического выключателя.4 июля на Курской АЭС (Курская область) произошел разрыв аккумуляторного бака АБ-2 объемом 2 тысячи кубических метров в пускорезервной котельной цеха обеспечивающих систем КуАЭС. В результате разрыва город Курчатов Курской области, на территории которого находится атомная станция, на три часа остался без горячей воды. При происшествии слесарь по ремонту оборудования котельной получил ранения и термические ожоги горячей водой. Пострадавший был госпитализирован. ЧП не коснулось основного производства станции и не представляло никакой угрозы для ее безопасности.17 января действием противоаварийной автоматики был отключен от сети турбогенератор ТГ-6 энергоблока №3 Кольской АЭС (Мурманская область), расположена в 200 километрах к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. В результате инцидента нагрузка станции была снижена на 100 МВт. Вечером действием персонала был отключен от сети энергоблок № 4. В ночь на 18 января турбогенератор ТГ-6 энергоблока №3 был включен в сеть, радиационный фон соответствовал норме.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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справки, россия
11:05 21.10.2021
 

ЧП на российских АЭС в 2011-2021 годах

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудники оперативной смены Ростовской атомной электростанции
Сотрудники оперативной смены Ростовской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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2021

21 октября второй энергоблок Ростовской АЭС был остановлен для регламентных работ из-за дефекта в одном из элементов системы контроля влажности пара. Представитель "Росатома" отметил, что ситуация штатная и не представляет угрозу безопасности.
26 сентября в 10:01 действием автоматики был остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС. Компания заявила, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. 29 сентября энергоблок №4 Калининской АЭС был включен в сеть.
23 марта автоматика отключила от сети четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800, необходимом для отработки ряда технологий атомной энергетики будущего. Позднее энергоблок был запущен, однако 4 мая автоматика опять отключила от сети четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800. 2 июня 2021 года энергоблок № 4 Белоярской АЭС возобновил работу после ремонта оборудования.

2020

26 ноября седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС действием автоматики был отключен от сети по факту срабатывания датчика превышения давления во втором контуре. 27 ноября представители компании сообщили, что специалисты нашли и устранили дефект, из-за которого произошло нарушение в работе одного из элементов электротехнического оборудования.
24 ноября третий энергоблок Курской АЭС был остановлен по факту срабатывания автоматики. По данным концерна "Росэнергоатом", причиной останова стало формирование одним из контроллеров ложного сигнала защиты. Контроллер был заменен на резервный.

2019

18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов на Калининской АЭС были отключены от сети энергоблоки №1, 2 и 4 Калининской АЭС в Тверской области. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений. Нарушение работы Калининской АЭС не повлияло на жизнеобеспечение населения.
12 июля из-за поступившего сигнала о неполадках был отключен от сети энергоблок №4 Белоярской атомной электростанции в городе Заречный (Свердловская область) с уникальным ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-800. 16 июля энергоблок возобновил работу. Радиационная обстановка в городе Заречный соответствовала режиму нормальной эксплуатации и находится на уровне естественного фона.
15 февраля был отключен от сети действием автоматики блок №1 Ленинградской АЭС-2 в городе Сосновый Бор Ленинградской области, построенный по современному российскому проекту с реакторной установкой ВВЭР-1200 и сданный в промышленную эксплуатацию в конце 2018 года. Замечаний по ядерной, радиационной и промышленной безопасности не было, радиационная обстановка – в пределах естественных фоновых значений.

2018

18 февраля произошло возгорание трансформатора на Курской АЭС в городе Курчатов Курской области. Защитой был отключен один из энергоблоков. Возгорание ликвидировали, пострадавших не было. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации, а также радиационных последствий не было.

2017

26 апреля из-за отказа транзитной линии 330 кВ Ондская ГЭС – Путкинская ГЭС был отключен от сети энергоблок №4 Кольской АЭС, расположенной в 200 километрах к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Энергоблоки №1, №2 и №3 Кольской АЭС работали в штатном режиме. Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 15-километровой зоне наблюдения не отличалась от естественного природного фона.

2016

10 ноября из-за отказа электрического генератора был отключен от сети блок №6 Нововоронежской АЭС (Воронежская область) – самый мощный в российской атомной энергетике и первый в мире блок АЭС, построенный по "постфукусимским" технологиям безопасности. Основной версией отказа генератора рассматривалось короткое замыкание на электротехническом оборудовании. В итоге было решено заменить статор генератора на новый, ранее поставленный для энергоблока №7. 26 января 2017 года энергоблок №6 вышел на 100% номинальной мощности после окончания внепланового ремонта.
20 июня в помещении третьего энергоблока Калининской АЭС (Тверская область) произошло короткое замыкание в электрическом оборудовании трансформатора. В результате электрическим током были поражены два работника электрического цеха, один их которых позже скончался.

2015

18 декабря второй блок Ленинградской АЭС (город Сосновый Бор, Ленинградская область) был остановлен из-за образования пара в помещении турбинного цеха. Характер паровой течи был незначителен. Радиационная обстановка на Ленинградской АЭС и промышленной площадке не изменялась и оставалась в пределах естественных фоновых значений. 25 декабря ремонт паропровода на АЭС был завершен.
22 января был отключен от сети действием электрической защиты генератора энергоблок №3 Калининской АЭС (Тверская область), никакой угрозы безопасности не было. 3 февраля он был вновь включен в сеть.

2014

7 ноября турбогенератор №4 энергоблока №2 Кольской АЭС (Мурманская область) был отключен от сети. Энергоблок №2 работал на мощности 50%, турбогенератор №3 находился в резерве в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 30-километровой зоне наблюдения не отличалась от естественного природного фона. 8 ноября турбогенератор был включен в сеть.
4 ноября ночью при выполнении работ по выводу воздушной ЛЭП "Южная" энергоблоки №1 и №2 Ростовской АЭС были отключены от сети действием электрической защиты. Блок №2 был включен в этот же день, 6 ноября был введен в работу блок №1.
23 октября был отключен энергоблок №4 Курской АЭС (Курская область). Отключение вызвано необходимостью устранить дефект на разъединителе открытого распределительного устройства, находящегося за пределами промплощадки. 25 октября блок был включен в сеть после устранения неисправности.

2013

25 ноября при проведении работ по восстановлению участка кровли трубопроводного коридора первого энергоблока Калининской атомной станции (Тверская область) произошло задымление теплоизоляционного материала. На безопасную работу АЭС оно не повлияло. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.
5 ноября в результате срабатывания автоматической защиты был остановлен энергоблок №1 Билибинской АЭС, расположенной в зоне вечной мерзлоты на территории Чукотского автономного округа. Уровень радиационного фона в районе расположения атомной станции находился в пределах естественных фоновых значений.
20 января действием автоматической защиты из-за отключения генератора от сети был остановлен энергоблок №1 Калининской АЭС (Тверская область). Причиной аварийной остановки стали технические неполадки в работе генератора.

2012

1 ноября из-за срабатывания автоматической защиты был отключен блок №1 Кольской АЭС (Мурманская область). 5 ноября блок был включен в энергосеть.
8 марта энергоблок №3 Курской АЭС (Курская область) был отключен от сети в условиях снижения электропотребления во время праздничных дней. 12 марта он был включен в энергосеть после проведения ремонтных работ.

2011

20 октября действием электрической защиты из-за повреждения блочного трансформатора был отключен от сети энергоблок № 4 Кольской АЭС (Мурманская область) в составе турбогенераторов №7 и №8. 21 октября энергоблок № 4 был включен в сеть.
22 сентября электрическая защита Кольской АЭС (Мурманская область) отключила от сети седьмой и восьмой генераторы энергоблока №4 из-за повреждения высоковольтного электрического выключателя.
4 июля на Курской АЭС (Курская область) произошел разрыв аккумуляторного бака АБ-2 объемом 2 тысячи кубических метров в пускорезервной котельной цеха обеспечивающих систем КуАЭС. В результате разрыва город Курчатов Курской области, на территории которого находится атомная станция, на три часа остался без горячей воды. При происшествии слесарь по ремонту оборудования котельной получил ранения и термические ожоги горячей водой. Пострадавший был госпитализирован. ЧП не коснулось основного производства станции и не представляло никакой угрозы для ее безопасности.
17 января действием противоаварийной автоматики был отключен от сети турбогенератор ТГ-6 энергоблока №3 Кольской АЭС (Мурманская область), расположена в 200 километрах к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. В результате инцидента нагрузка станции была снижена на 100 МВт. Вечером действием персонала был отключен от сети энергоблок № 4. В ночь на 18 января турбогенератор ТГ-6 энергоблока №3 был включен в сеть, радиационный фон соответствовал норме.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
 
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