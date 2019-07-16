Отключенный энергоблок Белоярской АЭС возобновил работу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Энергоблок №4 Белоярской атомной электростанции с уникальным ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-800, который был отключен от сети 12 июля из-за поступившего сигнала о неполадках, во вторник возобновил работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе станции.

Ранее станция сообщала, что устанавливаются и устраняются причины отключения электрического генератора, после чего выработка электроэнергии энергоблоком №4 будет возобновлена. Как отмечали в пресс-службе, радиационная обстановка в городе Заречный, где расположена АЭС, соответствует режиму нормальной эксплуатации и находится на уровне естественного фона.

"Энергоблок возобновил работу, включился в сеть, и 17 числа планируем вывести его на номинальную мощность", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обнаруженные ранее неисправности устранены.