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РИА Новости
Ядерные технологии

Отключенный энергоблок Белоярской АЭС возобновил работу

Вчера, 12:03
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЦентральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Энергоблок №4 Белоярской атомной электростанции с уникальным ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-800, который был отключен от сети 12 июля из-за поступившего сигнала о неполадках, во вторник возобновил работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе станции.
Ранее станция сообщала, что устанавливаются и устраняются причины отключения электрического генератора, после чего выработка электроэнергии энергоблоком №4 будет возобновлена. Как отмечали в пресс-службе, радиационная обстановка в городе Заречный, где расположена АЭС, соответствует режиму нормальной эксплуатации и находится на уровне естественного фона.
"Энергоблок возобновил работу, включился в сеть, и 17 числа планируем вывести его на номинальную мощность", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обнаруженные ранее неисправности устранены.
Энергоблок №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием начал работу в конце 2015 года. Он необходим для отработки ряда технологий для развития атомной энергетики на основе так называемого замкнутого ядерного топливного цикла. В таком цикле расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.
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Ядерные технологииЕкатеринбургБелоярская АЭС
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