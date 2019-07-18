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РИА Новости

Власти Удомли заявили, что ситуация на АЭС не влияет на электроснабжение

10:07
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКалининская АЭС в городе Удомля Тверской области, архивное фото
Калининская АЭС в городе Удомля Тверской области, архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Нарушение работы Калининской АЭС не влияет на жизнеобеспечение населения Удомли, где расположена станция, сообщила РИА Новости в четверг представитель управления по делам ГО и ЧС города.
Ранее Росатом сообщил, что три энергоблока Калининской АЭС в Тверской области отключены от сети в результате выключения одного из трансформаторов, проблем с оборудованием атомной станции нет.
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"У нас не нарушено ничего. Работа станции не влияет на жизнеобеспечение населения, потому что они подают свою энергию в централизованную сеть, из которой она уже расходуется другим способом. Мы не питаемся никак от этой станции", - сказала собеседница.
Она подчеркнула, что властям нет необходимости предпринимать какие-либо действия в отношении населения.
"Произошедшее – чисто внутренне дело этой атомной станции", – заявила собеседница.
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Отключение трех энергоблоков на Калининской АЭСКалининская АЭСТверская областьПроисшествия
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