Власти Удомли заявили, что ситуация на АЭС не влияет на электроснабжение

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Нарушение работы Калининской АЭС не влияет на жизнеобеспечение населения Удомли, где расположена станция, сообщила РИА Новости в четверг представитель управления по делам ГО и ЧС города.
Ранее Росатом сообщил, что три энергоблока Калининской АЭС в Тверской области отключены от сети в результате выключения одного из трансформаторов, проблем с оборудованием атомной станции нет.
"У нас не нарушено ничего. Работа станции не влияет на жизнеобеспечение населения, потому что они подают свою энергию в централизованную сеть, из которой она уже расходуется другим способом. Мы не питаемся никак от этой станции", - сказала собеседница.
Она подчеркнула, что властям нет необходимости предпринимать какие-либо действия в отношении населения.
"Произошедшее – чисто внутренне дело этой атомной станции", – заявила собеседница.