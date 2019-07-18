Власти Удомли заявили, что ситуация на АЭС не влияет на электроснабжение

Ранее Росатом сообщил, что три энергоблока Калининской АЭС в Тверской области отключены от сети в результате выключения одного из трансформаторов, проблем с оборудованием атомной станции нет.

"У нас не нарушено ничего. Работа станции не влияет на жизнеобеспечение населения, потому что они подают свою энергию в централизованную сеть, из которой она уже расходуется другим способом. Мы не питаемся никак от этой станции", - сказала собеседница.