Три блока Калининской АЭС под Тверью отключились из-за выключения двух ЛЭП

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отключение от сети трех энергоблоков Калининской АЭС под Тверью произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП, которые в свою очередь выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов, сообщила пресс-служба станции.

"18 июля 2019 года в 05 ч. 05 мин. из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередач "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). Как следствие – отключены от сети энергоблоки №1, 2 и 4", - говорится в сообщении.

"Реакторные установки энергоблоков №1 и 2 разгружены, реакторная установка энергоблока №4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Энергоблок №3 находится в работе", - отмечается в релизе.

Отключение энергоблоков 1, 2 и 4 от сети не связано с основным оборудованием энергоблоков, подчеркнула пресс-служба.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений, подчеркивается в сообщении.