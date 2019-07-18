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РИА Новости
Ядерные технологии

Три блока Калининской АЭС под Тверью отключились из-за выключения двух ЛЭП

09:21
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКалининская АЭС в городе Удомля Тверской области
Калининская АЭС в городе Удомля Тверской области
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Калининская АЭС в городе Удомля Тверской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отключение от сети трех энергоблоков Калининской АЭС под Тверью произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП, которые в свою очередь выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов, сообщила пресс-служба станции.
"18 июля 2019 года в 05 ч. 05 мин. из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередач "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). Как следствие – отключены от сети энергоблоки №1, 2 и 4", - говорится в сообщении.
"Реакторные установки энергоблоков №1 и 2 разгружены, реакторная установка энергоблока №4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Энергоблок №3 находится в работе", - отмечается в релизе.
Отключение энергоблоков 1, 2 и 4 от сети не связано с основным оборудованием энергоблоков, подчеркнула пресс-служба.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений, подчеркивается в сообщении.
Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.
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