https://ria.ru/20211015/baskov-1754393241.html

Биография Николая Баскова

Биография Николая Баскова - РИА Новости, 15.10.2021

Биография Николая Баскова

Певец (тенор) Николай Викторович Басков родился 15 октября 1976 года в Москве. Его отец был военнослужащим, прошел путь от командира взвода до заместителя... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T01:58

2021-10-15T01:58

2021-10-15T01:58

справки

николай басков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754390434_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_d6d940bf79d2754c965612b4dfdc3151.jpg

Певец (тенор) Николай Викторович Басков родился 15 октября 1976 года в Москве. Его отец был военнослужащим, прошел путь от командира взвода до заместителя командира дивизии. Семья часто переезжала. В Новосибирске Николай учился играть на фортепиано в музыкальной школе при консерватории. Окончил московскую школу с музыкально-хореографическим уклоном. На протяжении девяти лет занимался вокалом с заслуженной артисткой России Лилианой Шеховой.В 1986-1992 годах Басков выступал на сцене Музыкального театра юного актера, в составе которого побывал на гастролях в США, Израиле, Швейцарии, Франции. В 2001 году окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу камерного и оперного пения (класс Валентины Левко и Василия Щербакова), в 2003 году – аспирантуру Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (по классу профессора Петра Скусниченко), в 2010 году – магистратуру факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова.После победы на Всероссийском конкурсе молодых оперных певцов в 1998 году и получения Второй премии на конкурсе Grande Voce в Испании в 1999 году Баскова пригласили исполнить партию Ленского в опере Петра Чайковского "Евгений Онегин" на сцене Большого театра.Басков исполнял партии Владимира Игоревича в "Князе Игоре" Александра Бородина, Юродивого в "Борисе Годунове" Модеста Мусоргского, Моцарта в опере "Моцарт и Сальери" Николая Римского-Корсакова, Измаила в "Набукко" и Альфреда в "Травиате" Джузеппе Верди, Спакоса в "Клеопатре" Жюля Массне, Каварадосси в "Тоске" Джакомо Пуччини.В 2004 году по завершении контракта с Большим театром он подписал контракт с Нижегородским театром оперы и балета имени А.С. Пушкина. В 2005-2012 годах Николай Басков был ведущим солистом Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева. В 2008 году Николай Басков дебютировал в партии Канио в оперной постановке Руджеро Леонкавалло "Паяцы", премьера которой состоялась в городе Салоники в театре "Северная Греция". Известность Николаю Баскову принес клип на музыкальную композицию "Памяти Карузо". Благодаря этой работе в 2000 году он занял лидирующие места в российских хит-парадах радио и телевидения.В этом же году Басков познакомился с легендой мировой оперы Монсеррат Кабалье, предложившей ему выступать на сцене вместе с ней и ставшей его наставницей. В 2006 году Николай Басков, Монсеррат Кабалье и Монсеррат Марти осуществили концертный тур по городам России, в октябре 2013 года в Государственном Кремлевском дворце они представили концертную программу "Звездное трио".Басков выпустил альбомы "Посвящение", "Посвящение на бис", "Шедевры уходящего века", "Мне 25", "Никогда не говори "Прощай", "Отпусти меня", "Тебе одной" и др.С 2008 по 2009 год он представил концертные программы "Корабль судьбы" в Санкт-Петербурге и "Не только о любви" в Москве, совершил концертный тур по России.В 2011 году Николай Басков выступил с классическими ариями и романсами в Золотом зале Венской филармонии (Мюзикферайн) в сопровождении Симфонического оркестра Шенбруннского дворца.В этом же году на канале PBS Television в США состоялся эфир телевизионной версии классического концерта Николая Баскова в Лужниках, эта программа была выпущена на CD и DVD под названием Romantic Journey. В США артист записал песни для рождественского альбома Christmas и выступил с концертами в нескольких штатах.В феврале 2012 года состоялось выступление Баскова с симфоническим оркестром Beacon Theatre в Нью-Йорке. В этом же году в Москве он исполнил партию графа Альберта в мировой премьере оперы Александра Журбина "Альберт и Жизель".В 2016 году Басков представил публике шоу "Игра", с которым в последствии совершил гастрольный тур по России и Германии.В 2018 году он выпустил альбомы "Верую" и Christmas Songs.В 2019 году вышел его клип на популярную песню "Караоке", набравший более миллиона просмотров на YouTube в день премьеры. Весной 2020 года артист представил клип на песню "Зараза", выполненный в жанре аниме.Летом этого же года он выпустил клип на танцевальный трек "Девочка-космос". В 2021 году представил клип на песню "Забывай".1 октября 2021 года стало известно, что Николай Басков и Любовь Успенская записали совместную песню "Большая любовь".Николай Басков плодотворно работает ведущим на телевидении. В 2003 году он вел реалити-шоу "Дом", в 2012 году – программу "Домашнее видео звезд" на российском MTV, в 2015 году – программу "Большая маленькая звезда" на канале "СТС". Был ведущим развлекательного шоу "Субботний вечер" на телеканале "Россия", "Домашнее видео звезд" на российском MTV, "Большая маленькая звезда" на "СТС", шоу-конкурса "Ну-ка, все вместе!" телеканала "Россия".В сентябре 2021 года Николая Басков стал ведущим музыкального шоу "Дуэты" на телеканале "Россия".Фильмография Баскова насчитывает около 30 работ, среди которых главные роли в музыкальных фильмах "Золушка" (2002), "Снежная королева" (2003), "Золотая рыбка" (2008), "Морозко" (2010), комедии "Поворот наоборот" (2014). Он также снимался в картинах "Наша Russia: Яйца судьбы" (2010), сериале "Воронины" (2015), комедии "#Всё_исправить!?!" (2016), комедийной мелодраме "Жара" (2019) и сериале "Чума. Вторая волна" (2020). Певец принимал участие в озвучивании русскоязычных версий зарубежных анимационных фильмов: "История игрушек: Большой побег" (2010), "Гавайские каникулы" (2011), "Реальная белка" (2013), а также российского мультфильма "Савва. Сердце воина" (2015).Басков был профессором кафедры вокала Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова, который в 2015 году был присоединен к Московскому педагогическому государственному университету (МПГУ), с января 2016 года – преподаватель МПГУ.Николай Басков – народный артист Российской Федерации (2009), народный артист Украины (2004), народный артист Чечни и Ингушетии (2007). В 2017 году он был награжден орденом Дружбы.В 2006 году отмечен российской медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В этом же году Басков был удостоен белорусского ордена Франциска Скорины. Николай Басков был женат на Светлане Шпигель, у него есть сын. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, николай басков, россия