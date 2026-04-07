Долина назвала новую роль в "Мечтах Фемиды" авантюрой - РИА Новости, 07.04.2026
15:10 07.04.2026 (обновлено: 17:10 07.04.2026)
Долина назвала новую роль в спектакле "Мечты Фемиды" Барщевского авантюрой

© АГН "Москва" / Юлия МорозоваМихаил Барщевский и Лариса Долина во время пресс-завтрака, посвященного премьере спектакля "Мечты Фемиды" в Театре на Трубной. 7 апреля 2026
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина назвала новую роль в спектакле "Мечты Фемиды" Михаила Барщевского авантюрой.
Долина примет участие в премьерном спектакле Михаила Барщевского "Мечты Фемиды", премьера состоится 12 апреля в театре "Неформат" в Москве.
"Михаил Юрьевич - абсолютный авантюрист, об этом знают все. Его приглашение за очень короткий и очень непродолжительный период времени сыграть роль в спектакле "Мечты Фемиды" было авантюрой. Входить в роль, которую сыграла до меня потрясающая актриса Германова, было очень опасно, тем более, я ведь не профессиональная драматическая актриса", - сказала она на пресс-завтраке, посвященном премьерному спектаклю "Мечты Фемиды".
По словам Долиной, роль, которую она играет в "Мечтах Фемиды", ей очень подходит. "Очень много похожести на меня, на мой характер: сила, внутренний стержень и желание помочь. Играю близкую подругу главной героини. Наверное, моя роль тоже главная, но, тем не менее, у меня она очень непростая", - добавила она.
Зрители увидят две новеллы о человеческих судьбах, мечтах, страхах и угрызениях совести, сюжетные линии которых переплетаются между собой. В центре повествования - юная девушка, вставшая на ложный путь, циничный медиамагнат и мать девушки - судья, которая привыкла вершить судьбы людей, но оказалась не властна над жизнью дочери.
Особенность театрального эксперимента Барщевского в том, что помимо заявленных актеров в ней есть "секретный гость". В предыдущих спектаклях приняли участие народный артист России Николай Басков, народный артист РФ Эдгард Запашный, сенаторы Андрей Клишас и Алексей Пушков и другие.
