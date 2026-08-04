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Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Баскова - РИА Новости, 04.08.2026
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Шоубиз
 
17:54 04.08.2026 (обновлено: 18:07 04.08.2026)
Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Баскова

Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Николая Баскова

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПевец Николай Басков
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Певец Николай Басков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин наградил артиста Николая Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
  • Николай Басков является артистом-вокалистом и членом правления Международного союза деятелей эстрадного искусства.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста Николая Баскова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Баскова Николая Викторовича - артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)", - говорится в тексте указа.
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