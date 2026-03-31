СБУ заочно предъявила новые обвинения Баскову

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения российскому артисту Николаю Баскову, следует из данных офиса генерального прокурора Украины.
Уведомление о новых обвинениях в адрес Баскова было размещено на сайте офиса генерального прокурора Украины во вторник и датировано 31 марта. Согласно документу, певцу предъявлены обвинения по четырем статьям: о публичных призывах к изменению границ Украины, финансировании действий, направленных на их изменение, призывах к "войне" и распространении материалов с поддержкой РФ.
В марте 2022 года действовавший тогда генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что Басков подозревается в якобы "пропаганде и оправдании войны", суд удовлетворил ходатайство о его аресте.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
