Волочкова рассказала, как Басков помогал ей в воспитании дочери
08:30 29.04.2026
Волочкова рассказала, как Басков помогал ей в воспитании дочери

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Балерина Анастасия Волочкова на церемонии вручения премии "Событие года" журнала "КиноРепортер" в Москве
Балерина Анастасия Волочкова на церемонии вручения премии "Событие года" журнала "КиноРепортер" в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анастасия Волочкова рассказала, что Николай Басков помогал ей в воспитании дочери Ариадны.
  • Басков уделял Ариадне больше времени, чем ее родной отец, когда тот попал в секту и редко встречался с дочерью.
  • Волочкова и Басков состояли в романтических отношениях в 2013 году, но решили остаться друзьями.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости рассказала, что народный артист РФ Николай Басков помогал ей в воспитании дочери Ариадны, практически заменив ей родного отца.
"Когда отец моей дочери попал в секту и не видел Аришу шесть лет - встречался он с ней раз в полгода для "галочки" - Коля уделял ей больше времени, чем ее родной отец: и подарки, и визиты к нам домой. Он всегда был рядом", - сказала она.
По словам балерины, их с Басковым связь настолько крепкая, что никому не удастся внести разлад в их отношения.
"Нашу связь не разрушить, на мой взгляд", - подчеркнула Волочкова.
Волочкова и Басков состояли в романтических отношениях в 2013 году, однако спустя время приняли решение остаться друзьями.
