Долина сыграет в премьерном спектакле Барщевского "Мечты Фемиды"
Народная артистка РФ Лариса Долина примет участие в премьерном спектакле Михаила Барщевского "Мечты Фемиды", премьера состоится 12 апреля в театре "Неформат",... РИА Новости, 04.04.2026
https://ria.ru/20260331/dolina-2084038617.html
https://ria.ru/20260326/isk-2082973836.html
Долина сыграет в премьерном спектакле Барщевского "Мечты Фемиды" 12 апреля
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина примет участие в премьерном спектакле Михаила Барщевского "Мечты Фемиды", премьера состоится 12 апреля в театре "Неформат", следует из афиши на сайте театра.
Спектакли театра "Неформат" отличаются от классических театральных постановок, помимо сюжетной линии пьесу дополняют авторские тексты с импровизацией и взаимодействие со зрительным залом.
"Этот спектакль для тех, кто любит неожиданные повороты сюжета, не доверяет устоявшимся штампам и верит в добро", - указано в описании к спектаклю на сайте театра.
Зрители увидят две новеллы о человеческих судьбах, мечтах, страхах и угрызениях совести, сюжетные линии которых переплетаются между собой.
В центре повествования - юная девушка, вставшая на ложный путь, циничный медиамагнат и мать девушки - судья, которая привыкла вершить судьбы людей, но оказалась не властна над жизнью дочери.
Особенность театрального эксперимента Барщевского
в том, что помимо заявленных актеров в ней есть "секретный гость". В предыдущих спектаклях приняли участие народный артист России Николай Басков
, народный артист РФ Эдгард Запашный
, сенаторы Андрей Клишас
и Алексей Пушков
и другие.