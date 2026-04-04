Долина сыграет в премьерном спектакле Барщевского "Мечты Фемиды"

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина примет участие в премьерном спектакле Михаила Барщевского "Мечты Фемиды", премьера состоится 12 апреля в театре "Неформат", следует из афиши на сайте театра.

Спектакли театра "Неформат" отличаются от классических театральных постановок, помимо сюжетной линии пьесу дополняют авторские тексты с импровизацией и взаимодействие со зрительным залом.

"Этот спектакль для тех, кто любит неожиданные повороты сюжета, не доверяет устоявшимся штампам и верит в добро", - указано в описании к спектаклю на сайте театра.

Зрители увидят две новеллы о человеческих судьбах, мечтах, страхах и угрызениях совести, сюжетные линии которых переплетаются между собой.