Николай Басков принял участие в шествии "Бессмертного полка" в Киргизии

БИШКЕК, 9 мая – РИА Новости. Российский певец Николай Басков принял участие в шествии "Бессмертного полка" в киргизском городе Караколе, сообщает Sputnik Кыргызстан.
"В шествии "Бессмертного полка" в Караколе участвует российский певец Николай Басков. Артист идет в первом ряду вместе с мэром города Талантбеком Имановым. У него в руках портрет деда Николая Еременко", - пишет агентство.
В субботу в честь Дня Победы в Караколе состоится концерт звезд российской эстрады, где выступят Николай Басков, группы "Любэ" и "Блестящие".
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 73 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. На сегодняшний день в стране проживают семеро ветеранов Великой Отечественной войны и 297 тружеников тыла.