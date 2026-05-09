Рейтинг@Mail.ru
Николай Басков принял участие в шествии "Бессмертного полка" в Киргизии - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 09.05.2026 (обновлено: 18:28 09.05.2026)
Николай Басков принял участие в шествии "Бессмертного полка" в Киргизии

Николай Басков принял участие в шествии "Бессмертного полка" в Караколе

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНиколай Басков
Николай Басков - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Николай Басков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Басков принял участие в шествии "Бессмертного полка" в киргизском городе Караколе.
  • В субботу в Караколе состоится концерт звезд российской эстрады с участием Николая Баскова, групп "Любэ" и "Блестящие".
БИШКЕК, 9 мая – РИА Новости. Российский певец Николай Басков принял участие в шествии "Бессмертного полка" в киргизском городе Караколе, сообщает Sputnik Кыргызстан.
«
"В шествии "Бессмертного полка" в Караколе участвует российский певец Николай Басков. Артист идет в первом ряду вместе с мэром города Талантбеком Имановым. У него в руках портрет деда Николая Еременко", - пишет агентство.
В субботу в честь Дня Победы в Караколе состоится концерт звезд российской эстрады, где выступят Николай Басков, группы "Любэ" и "Блестящие".
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 73 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. На сегодняшний день в стране проживают семеро ветеранов Великой Отечественной войны и 297 тружеников тыла.
Торжественное шествие - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"Давно об этом мечтали". Как встретили День Победы в Донбассе
Вчера, 12:34
 
КиргизияНиколай БасковSputnik КыргызстанЛюбэДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала