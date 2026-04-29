Волочкова рассказала, что обязана жизнью Баскову

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости рассказала, что народный артист РФ Николай Басков оказывал ей материальную и моральную поддержку в различные периоды ее жизни, в частности во время операций, поэтому она обязана ему жизнью.

"У нас с Колей чувства до сих пор. Он мне очень помогал в последнее время, я во многом обязана ему жизнью. Помогал и морально, и не только - это как раз касается операций", - сказала она, комментируя отношения с Басковым.

Волочкова добавила, что чувствует неразрывную связь с Басковым, которая ощущается на протяжении всех 25 лет их общения.

"Нас с Колей Басковым связывает дружба длиной в 25 лет - это половина жизни. Мы даже родились в один год - в год дракона по восточному календарю, у нас очень много схожих событий в жизни", - отметила артистка.

По ее словам, все самые значимые моменты в жизни они с Басковым всегда проживали вместе.

"У меня было замужество, а у Коли - женитьба, потом рождение детей. У меня расставание с Сулейманом, личная драма, а у него - разлад с продюсером Борисом Шпигелем , неудача в работе. Одинаковые перипетии, те же палки в колеса", - подчеркнула Волочкова.