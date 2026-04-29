Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:03 29.04.2026
Волочкова рассказала, что обязана жизнью Баскову

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Анастасия Волочкова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости рассказала, что народный артист РФ Николай Басков оказывал ей материальную и моральную поддержку в различные периоды ее жизни, в частности во время операций, поэтому она обязана ему жизнью.
"У нас с Колей чувства до сих пор. Он мне очень помогал в последнее время, я во многом обязана ему жизнью. Помогал и морально, и не только - это как раз касается операций", - сказала она, комментируя отношения с Басковым.
Волочкова добавила, что чувствует неразрывную связь с Басковым, которая ощущается на протяжении всех 25 лет их общения.
"Нас с Колей Басковым связывает дружба длиной в 25 лет - это половина жизни. Мы даже родились в один год - в год дракона по восточному календарю, у нас очень много схожих событий в жизни", - отметила артистка.
По ее словам, все самые значимые моменты в жизни они с Басковым всегда проживали вместе.
"У меня было замужество, а у Коли - женитьба, потом рождение детей. У меня расставание с Сулейманом, личная драма, а у него - разлад с продюсером Борисом Шпигелем, неудача в работе. Одинаковые перипетии, те же палки в колеса", - подчеркнула Волочкова.
Волочкова и Басков состояли в романтических отношениях в 2013 году, однако спустя время приняли решение остаться друзьями.
ШоубизРоссияАнастасия ВолочковаНиколай Басков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала