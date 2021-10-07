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Военная операция "Несокрушимая свобода" в Афганистане

Военная операция "Несокрушимая свобода" в Афганистане - РИА Новости, 07.10.2021

Военная операция "Несокрушимая свобода" в Афганистане

После организованных "Аль-Каидой"* терактов в США 11 сентября 2001 года и отказа лидеров "Талибана"* выдать террористов "Аль-Каиды"* США и Великобритания начали РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T01:36

2021-10-07T01:36

2021-10-07T07:30

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После организованных "Аль-Каидой"* терактов в США 11 сентября 2001 года и отказа лидеров "Талибана"* выдать террористов "Аль-Каиды"* США и Великобритания начали против талибов военную операцию "Несокрушимая свобода" (Enduring Freedom). Операция не была одобрена Советом Безопасности ООН. США и Великобритания лишь уведомили СБ ООН о начале военных действий в Афганистане, квалифицировав их "как реализацию права на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН".США, инициируя вторжение в Афганистан, в качестве основных целей заявляли поимку главарей террористической организации "Аль-Каида"*, ответственных за теракты 11 сентября, свержение контролировавшего тогда большую часть страны режима движения "Талибан"*, освобождение от их влияния. Операция началась 7 октября 2001 года. В нанесении первого удара принимали участие 40 боевых самолетов; с американских и британских кораблей было выпущено около 50 крылатых ракет. В течение первого месяца боевые действия сводились к воздушным бомбардировкам американской авиацией различных военных объектов движения "Талибан"*.Американо-британская группировка, участвовавшая в боевых действиях, насчитывала около 55 тысяч военнослужащих, американское командование тесно взаимодействовало с так называемым "Северным альянсом" (таджики, узбеки, шииты-хазарейцы), который не принял власть талибов и оставался в оппозиции к ней. После месяца бомбардировок боеспособность движения "Талибан"* значительно снизилась. К концу ноября под контролем сил "Талибана"* оставался только один крупный город – Кандагар, который пал 7 декабря. Часть сторонников "Талибана"* сумела отойти в соседний Пакистан, часть ушла в горы (включая лидера талибов – муллу Мохаммеда Омара). Взятие Кандагара символизировало завершение основного этапа боевых действий.В декабре 2001 года для закрепления результатов операции в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН (1386) в Афганистане была развернута миссия по поддержанию мира – Международные силы содействия безопасности (МССБ, International Security Assistance Force in Afghanistan, ISAF).На первом этапе МССБ руководили поочередно отдельные страны – члены североатлантического альянса, в августе 2003 года НАТО согласилась принять командование контингентом МССБ. Изначально зона ответственности МССБ распространялась только на Кабул, но со временем она была расширена на все другие провинции страны. По данным американских и международных экспертов, за два года "активной фазы" войны против международного терроризма были убиты или взяты в плен две трети руководства и боевиков "Аль-Каиды"*. В Кандагаре был убит военный представитель близкой "Аль-Каиде"* террористической группировки в Европе "Бригады Абу Хафз аль-Масри", а в Хосте – советник лидера "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена Абдумухаммад Мисри.В мае 2007 года силам международной коалиции удалось ликвидировать известного полевого командира муллу Дадуллу, возглавлявшего формирования талибов в южных районах Афганистана. Лидеры "Талибана"*, потеряв власть, в определенной мере сохранили военный потенциал своих ячеек и перешли к тактике ведения партизанской войны. Боевики стали нападать на конвои и патрули, минировали мосты и дороги, убивали американских и натовских военнослужащих, а также своих соотечественников.1 декабря 2009 года президент США Барак Обама, выступая перед слушателями военной академии в Вест-Пойнте, рассказал о новой стратегии в Афганистане, которая, по его словам, основана на трех "китах": военных действиях против талибов, сотрудничестве с ООН, международными партнерами и афганским народом, а также тесном партнерстве с Пакистаном. Обама объявил об отправке в Афганистан дополнительно 30 тысяч военнослужащих, отметив, что это поможет стабилизировать ситуацию и начать вывод войск из этой страны в июле 2011 года. В мае 2011 года спецслужбы США провели две успешные операции. В ночь на 2 мая 2011 года лидер международной террористической организации "Аль-Каида"* Усама бен Ладен был ликвидирован американским спецназом в доме, находящемся в районе города Абботтабад на севере Пакистана.23 мая 2011 года агентство Синьхуа со ссылкой на данные одного из частных афганских телеканалов сообщило, что лидер движения "Талибан"* в Афганистане мулла Мохаммед Омар уничтожен в Пакистане. По мере разгрома основных ячеек "Аль-Каиды"* и снижения террористической угрозы со стороны движения "Талибан"* стартовал процесс передачи Афганистану обязанностей по обеспечению безопасности.Характер миссии МССБ постепенно смещался к вспомогательной роли с ориентацией на учебную подготовку, кураторство и содействие Силам национальной безопасности Афганистана, с тем, чтобы они смогли полностью взять на себя задачи по обеспечению безопасности.30 сентября 2014 года США и Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые юридически обосновали присутствие контингента американских (около 10 тысяч человек) и натовских (около трех тысяч человек) войск на территории республики до 2016 года после формального вывода из Афганистана основной группировки антитеррористической коалиции в конце 2014 года.28 декабря 2014 года вооруженные силы НАТО и США завершили миссию ISAF. 1 января 2015 года НАТО начала развертывание в Афганистане небоевой миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support) уже с меньшим количеством военного контингента (13 тысяч человек). Целью миссии стало обучение и повышение профессионализма сотрудников служб безопасности Афганистана, полиции и армии.К июлю 2018 года, по данным специального генерального инспектора по вопросам восстановления Афганистана (SIGAR) Джона Сопко, которые он представил конгрессу США, влияние повстанцев, включая не только "Талибан"*, но и ИГ* и другие группы боевиков, распространялось почти на 125 тысяч квадратных километров (19,4% территории страны), где проживают 12% населения. Еще 22% территории Афганистана, где проживали 23% его граждан, являлась зоной, за которую с переменным успехом вели борьбу правительственные войска и исламисты.Непрекращающиеся террористические атаки в Кабуле и других городах страны стали элементом повседневности. Афганское правительство неоднократно заявляло, что оно всегда готово к диалогу, к встречам без предварительных условий, кроме одного – чтобы эти переговоры проходили в рамках конституции Афганистана. Однако талибы заявляли, что, поскольку считают это правительство марионеточным, они хотели бы начать прямой диалог с их хозяевами – Соединенными Штатами.В начале 2018 года президент США Дональд Трамп в категоричной форме заявил, что переговоров с талибами в Афганистане не будет. Однако не сумев исправить ситуацию в Афганистане посредством интенсивных военных операций, администрация Дональда Трампа дала указание Госдепартаменту начать подготовку прямых переговоров с талибами без представителей афганского правительства. 29 февраля 2020 года США и афганское движение "Талибан"* подписали в Катаре мирное соглашение. Согласно тексту соглашения, стороны договорились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан"* воздержится от насилия. Кроме того, соглашение предусматривало "постоянное и всеобъемлющее перемирие". Документ предусматривал прямые переговоры между "Талибаном"* и правительством Афганистана в рамках межафганского диалога. США при этом пригрозили аннулировать соглашение, если талибы не будут следовать договоренностям.Талибы в свою очередь обещали не допустить использование территории Афганистана для действий, угрожающих безопасности США и их союзников. Этот пункт строго соблюдался, но боестолкновения между ними и афганскими силами правопорядка не прекращались. Талибы отвергли предложенный Кабулом список переговорщиков, отодвинув начало межафганских консультаций на неопределенный срок. Соглашение с талибами предусматривало, что американская армия покинет Афганистан к 1 мая 2021 года, однако впоследствии сроки пришлось сдвинуть, что вызвало бурное недовольство "Талибана"*. Американцев обвинили в нарушении договоренности, достигнутой в Дохе, и в невыполнении взятых на себя обязательств. Талибы настоятельно призывали "Америку и все оккупирующие страны" не затягивать войну и немедленно покинуть страну. Кроме того, через свое представительство в Катаре движение заявило об отказе от участия в каких-либо конференциях по мирному урегулированию в Афганистане до тех пор, пока из страны не будут выведены все иностранные войска. 1 мая 2021 года США и их союзники начали выводить войска из Афганистана. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии.Операция в Афганистане стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По данным Министерства обороны США, общее количество американских военнослужащих, служивших в Афганистане с октября 2001 года – 800 тысяч человек; погибли 2 352 американских военных (специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) оценивает эту цифру несколько выше – 2 443 погибших); были ранены 20 тысяч военнослужащих (SIGAR оценивает эту цифру в 20 666 человек).По данным Университета Брауна, в Афганистане погибли 1 144 военнослужащих союзников, в том числе из других стран-членов НАТО.Общие текущие издержки войны в Афганистане для Соединенных Штатов оцениваются в более чем два триллионов долларов, включая операции как в Афганистане, так и в Пакистане.В отчете SIGAR за 2021 год со ссылкой на министерство обороны говорится, что США потратили около 837 миллиардов долларов только на военные действия. По данным SIGAR, с 2002 года Соединенные Штаты выделили на реализацию программ восстановления Афганистана более 145 миллиардов долларов. На фоне вывода американского контингента в первой декаде августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Президент Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. 7 сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.* Террористические организации, запрещенные в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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