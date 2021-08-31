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https://ria.ru/20210831/afganistan-1747936664.html
Миссия США в Афганистане была абсолютно бесполезной, заявил эксперт
Миссия США в Афганистане была абсолютно бесполезной, заявил эксперт - РИА Новости, 31.08.2021
Миссия США в Афганистане была абсолютно бесполезной, заявил эксперт
Миссия США в Афганистане была абсолютно бесполезной и провальной, американцы так и не смогли одержать победу над талибами (движение "Талибан"*) спустя 20 лет... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T09:28
2021-08-31T09:28
в мире
сша
талибан
афганистан
министерство обороны сша
россия
юрий рогулев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Миссия США в Афганистане была абсолютно бесполезной и провальной, американцы так и не смогли одержать победу над талибами (движение "Талибан"*) спустя 20 лет борьбы, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*."Они взрастили этот "Талибан"*, они его финансировали, вооружали тогда, когда он воевал с советскими войсками. После 11 сентября 2001 года они сами начали воевать против "Талибана"* (операция "Несокрушимая свобода" – ред.). И что в результате мы имеем? "Талибан"*, против которого 20 лет безуспешно США вели боевые действия, берет под контроль всю страну. Вот итог двадцатилетней операции США", - сказал Рогулев.Рогулев также указал, что американцы оставили огромный арсенал оружия талибам и это будет еще долго припоминаться США."Там есть высокоточное оружие, есть ЗРК. Мы не знаем, насколько прочно "Талибан"* держит все это, мы знаем, что там есть различные группировки исламистские. Последние теракты в аэропорту это показывают. Если в их распоряжение попадает высокоточное оружие, то они его могут применить не только в Афганистане. Это угроза для международной безопасности", - резюмировал эксперт.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210831/talibs-1747876119.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, россия, юрий рогулев
09:28 31.08.2021
 
Миссия США в Афганистане была абсолютно бесполезной, заявил эксперт

Глава Фонда изучения США Юрий Рогулев: миссия США в Афганистане была абсолютно провальной

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* в районе аэропорта Кабула
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Миссия США в Афганистане была абсолютно бесполезной и провальной, американцы так и не смогли одержать победу над талибами (движение "Талибан"*) спустя 20 лет борьбы, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.
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"Они взрастили этот "Талибан"*, они его финансировали, вооружали тогда, когда он воевал с советскими войсками. После 11 сентября 2001 года они сами начали воевать против "Талибана"* (операция "Несокрушимая свобода" – ред.). И что в результате мы имеем? "Талибан"*, против которого 20 лет безуспешно США вели боевые действия, берет под контроль всю страну. Вот итог двадцатилетней операции США", - сказал Рогулев.
"Против кого они боролись 20 лет, те стали победителями в этом противостоянии. Так что это, безусловно, поражение. Мы видим, что даже сейчас этот вывод войск сопровождался трагическими событиями и гибелью самих американцев, хаосом. Там нет никакого успеха. Это абсолютная бесполезность этой операции. Та армия, которую они вооружали, не продержалась и нескольких недель", - подчеркнул эксперт.
Рогулев также указал, что американцы оставили огромный арсенал оружия талибам и это будет еще долго припоминаться США.
"Там есть высокоточное оружие, есть ЗРК. Мы не знаем, насколько прочно "Талибан"* держит все это, мы знаем, что там есть различные группировки исламистские. Последние теракты в аэропорту это показывают. Если в их распоряжение попадает высокоточное оружие, то они его могут применить не только в Афганистане. Это угроза для международной безопасности", - резюмировал эксперт.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреСШАТалибанАфганистанМинистерство обороны СШАРоссияЮрий Рогулев
 
 
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