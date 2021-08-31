https://ria.ru/20210831/afganistan-1747936664.html

Миссия США в Афганистане была абсолютно бесполезной, заявил эксперт

Миссия США в Афганистане была абсолютно бесполезной, заявил эксперт - РИА Новости, 31.08.2021

Миссия США в Афганистане была абсолютно бесполезной, заявил эксперт

Миссия США в Афганистане была абсолютно бесполезной и провальной, американцы так и не смогли одержать победу над талибами (движение "Талибан"*) спустя 20 лет... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T09:28

2021-08-31T09:28

2021-08-31T09:28

в мире

сша

талибан

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министерство обороны сша

россия

юрий рогулев

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Миссия США в Афганистане была абсолютно бесполезной и провальной, американцы так и не смогли одержать победу над талибами (движение "Талибан"*) спустя 20 лет борьбы, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*."Они взрастили этот "Талибан"*, они его финансировали, вооружали тогда, когда он воевал с советскими войсками. После 11 сентября 2001 года они сами начали воевать против "Талибана"* (операция "Несокрушимая свобода" – ред.). И что в результате мы имеем? "Талибан"*, против которого 20 лет безуспешно США вели боевые действия, берет под контроль всю страну. Вот итог двадцатилетней операции США", - сказал Рогулев.Рогулев также указал, что американцы оставили огромный арсенал оружия талибам и это будет еще долго припоминаться США."Там есть высокоточное оружие, есть ЗРК. Мы не знаем, насколько прочно "Талибан"* держит все это, мы знаем, что там есть различные группировки исламистские. Последние теракты в аэропорту это показывают. Если в их распоряжение попадает высокоточное оружие, то они его могут применить не только в Афганистане. Это угроза для международной безопасности", - резюмировал эксперт.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210831/talibs-1747876119.html

https://ria.ru/20210831/afganistan-1747934871.html

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афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, россия, юрий рогулев