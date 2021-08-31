https://ria.ru/20210831/soldat-1747911769.html
В Афганистане не осталось американских военных
В Афганистане не осталось американских военных - РИА Новости, 31.08.2021
В Афганистане не осталось американских военных
Все американские военные покинули Афганистан, заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T00:22
2021-08-31T00:22
2021-08-31T00:22
захват власти в афганистане талибами
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афганистан
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Все американские военные покинули Афганистан, заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи."Все военнослужащие США покинули Афганистан", - сказал Маккензи на брифинге в Пентагоне.
https://ria.ru/20210831/afganistan-1747911640.html
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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша
В Афганистане не осталось американских военных
Глава ЦК ВС США Кеннет Маккензи: в Афганистане не осталось американских военных