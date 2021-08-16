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"Талибан"* объявил о завершении 20-летней войны в Афганистане
"Талибан"* объявил о завершении 20-летней войны в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021
"Талибан"* объявил о завершении 20-летней войны в Афганистане
Официальный представитель политического офиса движения "Талибан"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане закончена, форма правления в стране станет ясна... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T01:34
2021-08-16T01:34
2021-08-16T10:27
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
талибан
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Официальный представитель политического офиса движения "Талибан"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане закончена, форма правления в стране станет ясна в ближайшее время.Наим также вновь дал гарантии безопасности жителям Афганистана и иностранным дипломатам. По его утверждению, талибы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями и гарантируют им необходимую защиту."Талибан"*, как заявил представитель движения, готов с помощью диалога развеять опасения международного сообщества и поддерживает коммуникацию с другими государствами.Ранее "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
01:34 16.08.2021 (обновлено: 10:27 16.08.2021)
"Талибан"* объявил о завершении 20-летней войны в Афганистане
Представитель политического офиса "Талибана"* Наим объявил о завершении войны в Афганистане